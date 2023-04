Com lesão, quem vai substituir o Piquerez no Palmeiras?

No último domingo (02), Água Santa x Palmeiras disputaram o jogo de ida da final do Campeonato Paulista. O placar foi ruim para o alviverde, perdeu por 2 a 1. Além da derrota, o lateral-esquerdo, Joaquín Piquerez se lesionou e será desfalque do Verdão.

Quanto tempo o Piquerez ficará sem jogar?

Segundo apurado pelo portal “Nosso Palestra”, o uruguaio ficará longe dos gramados por um período de 6 a 8 semanas. Portanto, Abel Ferreira não poderá contar com o lateral para a estreia na Libertadores, nem para os 90 minutos finais da decisão estadual, além dos confrontos pela Copa do Brasil e Brasileirão. Só neste mês de abril, o Palmeiras tem 8 compromissos.

A lesão ocorreu ao final da primeira etapa na partida realizada contra o Água Santa. No intervalo, o jogador foi substituído. Na segunda-feira (03), Piquerez passou por exames na Academia de Futebol e foi constatada uma entrose no joelho direito. O atleta não precisará passar por cirurgia, o que encurta o tempo de recuperação.

Nas redes sociais, Piquerez se pronunciou sobre sua lesão. “Um tempinho fora dos gramados para recuperar e voltar mais forte do que nunca. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e carinho”.

Vanderlan, cria da base palmeirense entrou no lugar do número 22 no último domingo. O garoto já é conhecido da torcida palestrina. Na campanha do hendecacampeonato brasileiro, disputou 13 partidas, marcou 1 gol e deu 1 assistência.

Quem entra no lugar do Piquerez?

O mais cotado para assumir a lateral esquerda do Palmeiras no período de ausência de Piquerez, é Vanderlan, que também é lateral esquerdo de origem.

O jovem de apenas 20 anos chegou ao Verdão em 2017, ainda nas categorias de base. Antes de subir para o elenco profissional, foi campeão mundial sub-17 em 2018.

No Brasileirão de 2022, Vanderlan atuou de titular em duas partidas. Contra o América-MG e Internacional. Isso porque, naquela altura, Piquerez sentiu dores na coxa e virou desfalque. A opção imediata seria Jorge, porém também estava machucado. Em 2023, já atuou em 5 partidas.

Assim, o garoto engatou uma breve sequência como titular, o que atraiu a atenção do técnico Abel Ferreira, tornando assim substituto número 1 do uruguaio.