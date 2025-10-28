Futebol

Onde assistir online o jogo do Brasil feminino hoje x Itália em Amistoso

Jogo começa às 14h25 nesta terça-feira

Escrito por Anny Malagolini
jogo do Brasil feminino x Itália em Amistoso Foto: Fabio Souza / CBF

O Jogo do Brasil Feminino hoje, terça-feira, 28 de outubro, é contra a Itália, a partir das 14h15 (Horário de Brasília). A partida acontece no estádio Ennio Tardini, em Parma. O amistoso é um preparatório para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Quem vai transmitir o jogo Brasil x Itália?

Como sempre, a TV Globo transmitirá o jogo da seleção brasileira feminina nesta terça-feira, dia 28 de outubro. Também dá para assistir na TV paga e pela internet, a partir das 14h15.

  • Assistir o jogo do Brasil TV aberta: a Globo transmite o jogo do Brasil feminino para todos os estados de graça e ao vivo.
  • Assistir no Sportv TV paga: outra opção para o brasileiro é o Sportv, canal disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo.
  • Globoplay (Globo): é possível assistir a retransmissão da TV Globo de graça no Globoplay. Entre no aplicativo ou no site (www.globoplay.globo.com), cadastre-se na Conta Globo, clique em “Agora na TV” e, aí, veja a programação da emissora.
  • Globoplay (Sportv): quem é assinante do pacote ‘Globoplay + Canais Ao Vivo pode sintonizar a plataforma e ver a programação do canal Sportv. A narração e as imagens são as mesmas da televisão. Entre com a sua conta da TV paga ou do Globoplay e veja ao vivo.

Escalação

A seleção brasileira deve escalar Lorena; Tarciane, Isa Haas, Mariza e Yasmin; Ary Borges, Duda Sampaio e Dudinha; Bia Zaneratto, Luany e Ludmilla. Técnico: Arthur Elias.

Itália tem a seguinte escalação: Giuliani; Linari, Lenzini e D’Auria; Bonansea, Greggi, Schatzer, Severini e Oliviero; Corelli e Girelli. Técnico: Andrea Soncin.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

