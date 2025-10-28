Onde assistir online o jogo do Brasil feminino hoje x Itália em Amistoso
Jogo começa às 14h25 nesta terça-feira
O Jogo do Brasil Feminino hoje, terça-feira, 28 de outubro, é contra a Itália, a partir das 14h15 (Horário de Brasília). A partida acontece no estádio Ennio Tardini, em Parma. O amistoso é um preparatório para a Copa do Mundo Feminina de 2027.
Quem vai transmitir o jogo Brasil x Itália?
Como sempre, a TV Globo transmitirá o jogo da seleção brasileira feminina nesta terça-feira, dia 28 de outubro. Também dá para assistir na TV paga e pela internet, a partir das 14h15.
- Assistir o jogo do Brasil TV aberta: a Globo transmite o jogo do Brasil feminino para todos os estados de graça e ao vivo.
- Assistir no Sportv TV paga: outra opção para o brasileiro é o Sportv, canal disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo.
- Globoplay (Globo): é possível assistir a retransmissão da TV Globo de graça no Globoplay. Entre no aplicativo ou no site (www.globoplay.globo.com), cadastre-se na Conta Globo, clique em “Agora na TV” e, aí, veja a programação da emissora.
- Globoplay (Sportv): quem é assinante do pacote ‘Globoplay + Canais Ao Vivo pode sintonizar a plataforma e ver a programação do canal Sportv. A narração e as imagens são as mesmas da televisão. Entre com a sua conta da TV paga ou do Globoplay e veja ao vivo.
Escalação
A seleção brasileira deve escalar Lorena; Tarciane, Isa Haas, Mariza e Yasmin; Ary Borges, Duda Sampaio e Dudinha; Bia Zaneratto, Luany e Ludmilla. Técnico: Arthur Elias.
Itália tem a seguinte escalação: Giuliani; Linari, Lenzini e D’Auria; Bonansea, Greggi, Schatzer, Severini e Oliviero; Corelli e Girelli. Técnico: Andrea Soncin.