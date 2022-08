Duelo entre equipes abre a primeira rodada do Campeonato Espanhol na nova temporada

Onde assistir Osasuna x Sevilla ao vivo e horário do jogo (12/08)

Na abertura da primeira rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Osasuna e Sevilla se enfrentam nesta sexta-feira, 12 de agosto, a partir das 16h (Horário de Brasília). Jogando no Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, confira onde assistir Osasuna x Sevilla hoje.

O jogo do Osasuna e Sevilla terá transmissão da ESPN e Star +, a partir das 16h (Horário de Brasília).

Sem transmissão pela TV aberta, o canal da ESPN tem a exclusividade de passar o jogo do futebol espanhol nesta sexta-feira para todo o país. Entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Online, a partida será retransmitida pelo streaming Star +, disponível pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Data: Sexta-feira, 12/08/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, na Espanha

Onde assistir: ESPN e Star +

Como funciona o Campeonato Espanhol?

Vinte equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Espanhol. Em 38 rodadas, a competição é realizada em primeiro e segundo turno, onde dezenove rodadas acontecem em cada um deles.

A La Liga, nome do torneio espanhol, acontece em pontos corridos onde cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas 1 para os times. Em cada rodada são realizados dez jogos, sempre aos finais de semana e durante a semana, quando não há jogos da Champions ou competições internacionais.

O Real Madrid é o atual campeão espanhol. Mais uma vez, entra em campo como o grande favorito ao lado do Atlético de Madrid e Barcelona.

Jogos da primeira rodada da La Liga

A nova temporada do Campeonato Espanhol vai começar! Serão dez jogos no fim de semana, começando na sexta-feira e seguindo até a segunda-feira, 15 de agosto.

Todas as vinte equipes disputam os três pontos na primeira rodada da temporada. Confira a seguir todos os jogos do fim de semana.

Sexta-feira (12/08): – onde assistir Osasuna x Sevilla

Osasuna x Sevilla – 16h

Sábado (13/08):

Celta de Vigo x Espanyol – 12h

Real Valladolid x Villarreal – 14h

Barcelona x Rayo Vallecano – 16h

Domingo (14/08):

Cádiz x Real Sociedad – 12h30

Valenci x Girona – 14h30

Almería x Real Madrid – 17h

Segunda-feira (15/08):

Athletic Bilbao x Mallorca – 12h30

Getafe x Atlético de Madrid – 14h30

Betis x Elche – 16h30

