Onde assistir País de Gales x Holanda ao vivo, horário e escalação (08/06)

Depois de conquistar a vaga na Copa do Mundo, a seleção de País de Gales entra em campo nesta quarta-feira, 8 de junho, para enfrentar a Holanda, a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela segunda rodada da Liga das Nações. Jogando no Estádio Cardiff City, desnucar onde assistir País de Gales x Holanda ao vivo hoje.

Onde assistir País de Gales x Holanda ao vivo hoje?

O jogo entre País de Gales e Holanda hoje na Liga das Nações será transmitido no SporTV 3.

Responsável pelos direitos de transmissão, o canal do SporTV é quem exibe as emoções do confronto internacional nesta quarta-feira pelo futebol.

Disponível somente em operadoras de TV pelo país, o torcedor precisa obter a emissora em sua programação.

Se prefere assistir online, pode tentar através do aplicativo para celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV pelo Globo Play, serviço de streaming também da Globo.

Informações do jogo País de Gales x Holanda ao vivo hoje:

Data: 08/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cardiff City

Arbitragem: Glenn Nyberg

Onde assistir: SporTV 3

Escalações de País de Gales x Holanda:

O único desfalque aos galeses é Broadhead, lesionado.

Escalação de País de Gales: Ward; Gunter, Mepham, Rodon; Norrington-Davies, Thomas, Morrell, Smith; Burns, Johnson e Wilson. Técnico: Rob Page

O goleiro Tim Krul segue afastado do plantel por lesão.

Escalação da Holanda: Flekken; De Vrij, Van Dijk, De Ligt; Dumfries, Klaasen, De Jong, Koopmeiners; Berghuis, Bergwjin e Depay. Técnico: Louis Van Gaal

País de Gales e Holanda na Liga das Nações

Não há como tirar a satisfação e a confiança dos jogadores de País de Gales neste momento. Ao vencer a Ucrânia na partida final da repescagem na Europa, a seleção retornou para uma Copa do Mundo depois de 60 anos ao sempre bater na trave. Agora, espera repetir o mesmo sucesso também no jogo desta quarta, depois de perder para a Polônia na estreia e se manter na terceira posição.

Já a Holanda, por outro lado, estreou muito bem na Liga das Nações ao vencer a Bélgica, uma das favoritas na Copa do Catar, com quatro gols. Em primeiro lugar com 3 pontos no grupo quatro da Liga A, os holandeses querem se manter na ponta e, para isso, deverão suar a camisa fora de sua casa.

Último jogo País de Gales x Holanda

A última vez que as equipes se enfrentaram dentro de campo aconteceu em 16 de novembro em 2021, pela temporada passada, durante a primeira fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo da UEFA, no grupo E.

Por 1 x 1, as seleções ficaram no empate e somaram apenas um ponto para cada uma. Os gols foram de Moore e Kevin De Bruyne aos belgas.

Jogos da Liga das Nações hoje

Quatro partidas fecham a segunda rodada na Liga das Nações. Oito seleções entram em campo pelas mais diferentes divisões, sendo A, B, C ou até a D, buscando os três pontos para quem sabe lutar pela classificação até a liga superior no torneio da UEFA.

Na quarta-feira, a terceira rodada começa com novos desafios entre as seleções. Hoje, os destaques ficam para os jogos da Bélgica e Polônia, assim como o confronto de País de Gales e Holanda, duas grandes equipes.