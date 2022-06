Onde assistir País de Gales x Ucrânia ao vivo e horário da repescagem

Quem vencer está garantido na Copa do Mundo de 2022 no Catar, marcada para novembro e dezembro

Chegou a hora de descobrir quem vai jogar a Copa do Mundo pela repescagem na Europa! Neste domingo, 5 de junho, as seleções de País de Gales e Ucrânia disputam a última vaga a partir das 13h (Horário de Brasília), em Cardiff City. Em confronto válido pela repescagem final da UEFA, saiba onde assistir País de Gales x Ucrânia ao vivo hoje o jogo.

Onde assistir País de Gales x Ucrânia ao vivo na TV?

O jogo do País de Gales x Ucrânia hoje será transmitido ao vivo na TNT e Estádio TNT.

Com transmissão somente para as operadoras de TV por assinatura, o canal da TNT exibe em todos os estados do Brasil a partida que definirá mais um classificado para o Mundial da FIFA de novembro. Para não perder nenhuma emoção, basta sintonizar no canal e se divertir.

Outra opção é o Estádio TNT, serviço de streaming por assinatura, com acesso para aplicativos de celular, tablet, computador e até na própria smart TV. Entre no site (www.playhbo.com) ou acesse o aplicativo para encontrar os diferentes pacotes.

Informações do jogo do País de Gales x Ucrânia hoje:

Data: 05/06/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Cardiff City, na cidade de Cardiff, no País de Gales

Onde assistir: TNT e Estádio TNT

+8 estádios da Copa do Mundo 2022 e onde o Brasil vai jogar no Catar

País de Gales e Ucrânia na repescagem final

A seleção do País de Gales fez bonito para chegar até a grande final na repescagem da Europa, realizada pela própria UEFA até o Mundial. Pelo grupo E, terminou em segundo lugar com 15 pontos, atrás somente da Bélgica com quatro vitórias, três empates e uma derrota. Na semifinal venceu a Áustria e, agora, tem tudo para sair na frente e conquistar a vaga da Copa.

Do outro lado, a Ucrânia volta a jogar depois da paralisação obrigatória por conta das invasões das tropas russas em cidades ucranianas. Na primeira fase, o elenco terminou em segundo lugar no grupo D com 12 pontos, contabilizando duas vitórias, seis empates e nenhuma derrota. Na semifinal passou pela Escócia e, hoje, tem tudo para brilhar e fazer história ao seu país em um momento tão delicado e difícil.

Escalações de País de Gales x Ucrânia:

Gareth Bale, principal jogador do País de Gales, deve estar em campo neste domingo, sem novas baixas.

Escalação de País de Gales: Hennessey; Davies, Rodon, Ampadu; Williams, Aaron Ramsey, Allen, Roberts; Gareth Bale, James e Wilson. Técnico: Rob Page

Os ucranianos não possuem baixas para o confronto deste domingo.

Escalação de Ucrânia: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk e Tsygankov. Técnico: Oleksandr Petrakov

Grupos da Copa do Mundo em 2022

O sorteio da Copa do Mundo definiu cada um dos oito grupos do evento de novembro e dezembro. Serão três rodadas na primeira fase, onde cada membro da chave se enfrenta, com apenas os dois melhores avançando até as oitavas de final.

A equipe da Ucrânia ou País de Gales vai integrar o grupo B, ao lado de Inglaterra, Irã e Estados Unidos.

Confira a seguir todos os grupos da Copa do Mundo 2022.

GRUPO A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

GRUPO B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Representante da UEFA (País de Gales, Escócia ou Ucrânia)

GRUPO C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia

GRUPO D: França, Representante do Playoff (Peru, Austrália ou Emirados), Dinamarca e Tunísia

GRUPO E: Espanha, Representante do Playoff (Costa Rica ou Nova Zelândia), Alemanha e Japão

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos

GRUPO G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

GRUPO H: Portugal, Gana, Uruguai e Coréia do Sul