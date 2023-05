Onde assistir Palmeiras x Corinthians feminino hoje no Paulistão - 17/05

O Corinthians feminino e Palmeiras entram em campo nesta quarta (17) pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O palco do clássico entre os arquirrivais será o Estádio Jayme Cintra, localizado em Jundiaí, interior de São Paulo. Saiba como e onde acompanhar ao confronto ao vivo, a partir das 17h.

Onde vai passar Palmeiras x Corinthians Feminino?

A partida entre Palmeiras x Corinthians Feminino será transmitida com exclusividade nas redes sociais da Centauro, patrocinadora do torneio estadual. O jogo terá exibição no Youtube, Facebook e Instagram da loja de artigos esportivos.

De acordo com o site O Gol, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram 15 vezes na categoria feminina. O Timão leva a melhor no retrospecto geral. Até o momento, são 9 vitórias alvinegras contra apenas 2 triunfos palmeirenses, além de 4 empates. O Corinthians marcou 27 gols e o Palmeiras, 13.

O último encontro entre os dois clubes aconteceu no dia 17 de abril. Na ocasião, o Time do Parque São Jorge venceu por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro. Tarciane, Tamires e Vitória Alburquerque fizeram os gols pelo lado alvinegro. Camilinha e Lorena Brítez, diminuíram para o Verdão.

Os ingressos para a partida custam R$20,00 na arquibancada e R$30,00 na cadeira coberta. Bilhetes com o direito da meia-entrada estão disponíveis para idosos, PCD mais um acompanhante, estudantes e aposentados. Vale lembrar que o mando de campo é do Palmeiras. Por conta da lei de torcida única em clássicos em São Paulo, apenas torcedores palmeirenses poderão ocupar os assentos do estádio.

Palmeiras x Corinthians – Campeonato Paulista Feminino de 2023 – Primeira Fase – Terceira Rodada

Data: Quarta-feira, 17 de maio

Horário: 17h – Horário de Brasília

Local: Estádio Doutor Jayme Cintra, Jundiaí, São Paulo.

Como está o Palmeiras no Campeonato Paulista Feminino?

O Palmeiras está invicto há 4 partidas. O último revés foi no Choque-Rainha, ante o São Paulo, o Verdão foi derrotado por 1 a 0. De lá para cá foram 3 vitórias, contra Realidade Jovem, Internacional e Cruzeiro, além do empate contra o Santos.

No domingo, 14, o Palestra bateu a Raposa por 3 a 2 pelo Brasileirão. Os gols alviverdes foram marcados por Amanda Gutierres, que balançou as redes 2 vezes e por Duda Santos. A equipe mineira descontou com Carol Baiana e Byanca Brasil.

O Verdão é o vice-líder do Paulistão, com 4 pontos soadas em 2 partidas, atrás justamente do Corinthians com 6 pontos. Portanto, caso vença o rival, o Palmeiras assumirá a ponta da tabela da competição estadual. Na temporada passada, as palmeirenses foram campeãs da Libertadores pela primeira vez na história.

Como o Corinthians vem para o Dérbi?

O Timão não sabe o que é perder há 5 jogos. A derrota sofrida contra o Internacional por 2 a 0, pelo Brasileirão, no dia 24 de abril, foi o último tropeço das corintianas. Depois disso, o Corinthians embalou uma sequência de 5 vitórias consecutivas.

Detalhe para as duas vitórias contra o São Paulo. No primeiro embate, triunfo alvinegro pelo placar de 2 a 1, duelo válido pelo Paulistão. Na sequência, o Timão venceu o Soberano por 3 a 0, desta vez pelo Campeonato Brasileiro.

No último domingo, 14, o Corinthians venceu o Santos pelo placar mínimo, pela décima primeira rodada do Brasileirão. O gol que deu os 3 pontos para o Time do Parque São Jorge, foi marcado por Jheniffer, camisa 9 do Timão, aos 10 segundos do segundo tempo.

No campeonato nacional, o Corinthians é o líder com 28 pontos conquistados em 11 partidas disputadas. Vale lembrar que As Brabas são as atuais vencedoras do Brasileirão e as que mais levantaram o troféu. Em 2018, 2020 e 2021, o Alvinegro Paulista levou o caneco do Campeonato Brasileiro para casa.