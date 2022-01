Onde assistir Paraguai x Uruguai hoje e horário do jogo – 27/01

Equipes disputam a classificação de maneira direta até a Copa do Mundo de 2022 no Catar

Buscando a classificação até a Copa, as equipes de Paraguai e Uruguai se enfrentam nesta quinta-feira, 27/01, a partir das 20h (horário de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas pela 15ª rodada. O jogo do Paraguai x Uruguai hoje tem transmissão ao vivo então saiba onde assistir e as informações.

Horário e onde assistir jogo do Paraguai x Uruguai hoje

O jogo de hoje entre Paraguai e Uruguai vai passar no SporTV 3 ao vivo com cobertura completa na TV paga, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Premiere, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou no site.

Horário: 20h (horário de Brasília)

TV: SporTV 3

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com) por assinatura

Escalações de Paraguai e Uruguai hoje

O elenco paraguaio não tem desfalques no jogo de hoje.

O técnico Diego Alonso, do Uruguai, tem a baixa de Lucas Torreira e Diego Rossi após testarem positivo para Covid-19. Com isso, Canobbio, Brian Ocampo e Gorriarán foram convocados.

Escalação do jogo do Paraguai: Silva; Escobar, Gómez, Balbuena, Alonso; Morel; Rojas, Villasanti, Almiron, Samudio; Sanabria

Escalação do jogo do Uruguai: Campana; Caceres, Godin, Gimenez, Viña; Vecino, Valverde, Bentancur; Núñez, Luís Suárez, Cavani

Como estão as equipes na temporada?

O Paraguai não faz uma boa campanha em busca da classificação até o Mundial do Catar, ocupando a 9ª posição com 13 pontos. No entanto, faltando apenas quatro rodadas para o fim das Eliminatórias, o elenco tem chances de subir na classificação e buscar ao menos uma vaga na repescagem para enfrentar a seleção da Ásia.

Enquanto isso, o Uruguai está em 7º lugar com 16 pontos depois de vencer quatro partidas, empatar outros quatro jogos e perder seis na temporada. Se vencer o jogo de hoje, consegue se aproximar da parte de cima da tabela e, quem sabe assim, garantir-se de maneira direta. Porém, precisa torcer por tropeços dos adversários.

