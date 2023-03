Onde assistir Polônia x Albânia hoje nas Eliminatórias da Euro (27/03)

Com Lewandowski em campo, a Polônia enfrenta Albânia nesta segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília), pela segunda rodada do grupo E nas Eliminatórias da Eurocopa. O duelo entre Polônia x Albânia vai ser no Estádio Nacional de Varsóvia com transmissão ao vivo.

Polônia e Albânia estão no grupo E ao lado de Ilhas Faroé, República Tcheca e Moldávia. Os poloneses buscam a primeira vitória na competição, assim como os albaneses.

Assistir jogo da Polônia x Albânia hoje ao vivo

O jogo da Polônia hoje tem transmissão no SporTV 3 e GloboPlay ao vivo para todo o Brasil. A emissora está disponível em operadoras de televisão por assinatura.

Responsável pelos direitos de transmissão do torneio de futebol internacional, o SporTV só é sintonizado como canal pago, ou seja, o torcedor precisa obter a TV paga em casa para acompanhar.

Outra opção é o GloboPlay, serviço de streaming por assinatura. Acesse o site para obter o acesso ao catálogo de filmes, séries, novelas e os canais ao vivo da Globo na plataforma.

Lewandowski vai jogar hoje?

O ídolo Robert Lewandowski, do Barcelona, vai jogar nesta segunda-feira, contra a Albânia. O atacante foi titular na partida contra a República Tcheca no fim de semana e também deve vestir a camisa principal hoje.

Lewandowski foi um dos responsáveis pela campanha da Polônia até a Copa do Mundo do Catar. O time caiu nas oitavas de final para a França, mas fez bonito dentro de campo.

O craque defendeu o Bayern de Munique por oito anos, até se mudar para o Barcelona em 2022.

Polônia: Szczęsny; Karbownik, Kiwior, Bednarek, Cash; Linetty, Bielik, Zielinski; Szymański, Frankowski e Lewandowski.

Albânia: Berisha; Mihaj, Kumbulla, Bajrami; Hadroj, Asllani, Laci, Çokaj, Lenjani; Ernest Muçi e Skuka.

A Polônia já venceu a Eurocopa?

A Seleção da Polônia nunca venceu o Campeonato Europeu de Futebol, a Eurocopa. O elenco polonês participou de quatro edições da Euro, mas sequer chegou até a final.

Na temporada passada, a Polônia se classificou, mas não avançou da fase de grupos, eliminada por ficar em último lugar no grupo E com apenas um ponto conquistado. O time de Lewandowski perdeu para Eslováquia e Suécia, mas empatou com a Espanha.

A equipe busca o primeiro troféu da competição em sua história.

Próximo jogo da Polônia

A Polônia volta a jogar em 20 de junho deste ano, contra a Moldávia, pela quarta rodada das Eliminatórias da Eurocopa no grupo E da primeira fase.

O jogo está marcado para começar às 15h45, horário de Brasília, sem local confirmado. Cada seleção entra em campo nove vezes na fase de grupos, por isso a Polônia não vai jogar a terceira rodada.

