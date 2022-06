Onde assistir Polônia x País de Gales ao vivo, horário e escalações (01/6)

OiPela abertura da nova temporada da Liga das Nações, as equipes de Polônia e País de Gales se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de junho, pelo grupo 4 da Liga A na competição. Jogando no Estádio Municipal de Wroclaw, em Breslávia, a partida vai começar às 13h (Horário de Brasília). Saiba onde assistir Polônia x País de Gales ao vivo hoje.

Onde assistir Polônia x País de Gales ao vivo?

O jogo entre Polônia e País de Gales hoje será transmitido ao vivo na ESPN 4 e Star +, a partir das 13h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN 4 exibe todas as emoções do confronto nesta quarta-feira em todos os estados do Brasil. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming, onde a plataforma pode ser encontrada no aplicativo para celular, tablet, computador e até na smart TV.

ESPN 4 – Sky: 194, 573 / Oi: 163, 73 / Claro ou Net: 73, 573 / Vivo: 53, 465, 876, 573

Informações do jogo Polônia x País de Gales hoje:

Data: 01/06/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Wroclaw, em Breslávia

Arbitragem: Rade Obrenovic (Eslovênia)

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Polônia e País de Gales na Liga das Nações

A Seleção da Polônia volta com todo o gás necessário a disputar uma competição depois de conquistar a sua classificação na Copa do Mundo do Catar. Com Lewandowski no plantel de jogadores, a equipe polonesa integra o grupo 4 da liga principal, junto com Holanda, País de Gales e Bélgica, grupo considerado extremamente difícil.

Do outro lado, a equipe de País de Gales tem pela frente grandes compromissos neste início de junho. Isso porque, além do confronto no grupo 4 da Liga das Nações, também vai jogar a final da repescagem contra Ucrânia ou Escócia para alcançar a tão sonhada vaga da Copa do Catar, marcada para novembro e dezembro deste ano. Em seu plantel de jogadores, tem Gareth Bale, astro e ídolo do Real Madrid.

Prováveis escalações de Polônia x País de Gales:

Os poloneses não podem contar com Molder, lesionado.

Escalação da Polônia: Szscesny; Bednarek, Berezsynski, Glik, Cash; Bielik, Szymanski, Krychowiak, Goraslki, Zielinski; Lewandowski. Técnico: Czesław Michniewicz

Para os visitantes no confronto desta quarta-feira, nenhuma nova lesão foi detectada.

Escalação de País de Gales: Hennessey; Ampadu, Rodon, Davies; Roberts, Allen, Ramsey, Williams; Wilson, James e Gareth Bale. Técnico: Rob Page

Jogos da primeira rodada da Liga das Nações

A competição da UEFA está de volta ao calendário da temporada. No ano passado, a França derrotou a Espanha e tornou-se campeã pela primeira vez em sua história. Agora, os franceses querem mais um título e, para isso, terão de passar por fortes adversários.

O torneio será utilizado principalmente pelos treinador como forma de treinamento até a Copa do Mundo. Para isso, usarão os seus jogadores titulares em campo, aproveitarão os reservas e usarão todas as táticas e esquemas para escolherem o que é melhor para o time no Mundial da FIFA.

Dessa maneira, confira todos os jogos da primeira rodada da Liga das Nações na Liga A desta temporada.

Quinta-feira, 02/06

República Tcheca x Suíça – 15h45

Espanha x Portugal – 15h45

Sexta-feira, 03/06

Croácia x Áustria – 15h45

França x Dinamarca – 15h45

Bélgica x Holanda – 15h45

Sábado, 04/06