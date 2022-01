Onde assistir Ponte Preta x Fluminense AO VIVO na Copinha hoje -14/01

Disputando a vaga nas oitavas da Copinha, a Ponte Preta enfrenta o Fluminense nesta sexta-feira, 14/01, a partir das 15h (horário de Brasília), pela terceira fase no Estádio Dr. Hudson Buck Pereira. Com transmissão jogo do Fluminense ao vivo, confira onde assistir na TV e online.

Onde assistir jogo do Ponte Preta x Fluminense ao vivo hoje: O canal SporTV, disponível TV paga, vai transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Dr. Hudson Buck Pereira, cidade de Matão

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Depois de terminar em primeiro lugar no grupo 5 da Copinha com 5 pontos, a Ponte Preta garantiu o seu lugar com vantagem na segunda fase. Depois, bateu o Jacuipense por 1 a 0 para se classificar até a terceira etapa da competição. Agora, promete colocar os melhores jogadores que tem em campo para chegar ainda mais longe.

Enquanto isso, o Fluminense também faz bonito em sua campanha este ano. O tricolor carioca terminou em primeiro lugar com 9 pontos no grupo 6, seguindo até a segunda fase diante do Francana, onde derrotou por 3 a 1 jogando em Matão. Dessa maneira, mesmo com o título de favorito no confronto de hoje, promete tomar cuidado com os adversários.

Escalações de Ponte Preta x Fluminense:

Provável Ponte Preta: Gabriel Fernando; Gabriel Oliveira, Henrique, Felipinho, Antony; Matheus Alisson, Maurício, Thiago Duarte; Bruno José, Felipe Amaral, André

Provável Fluminense: Thiago Gonçalves; Johnny, Felipe, Davi, Marcos Pedro; Alexsander, Nathan, Wallace, Yago; John Kennedy, Matheus Martins

Quando será a final da Copa São Paulo?

A final da Copinha será realizada em 25 de janeiro de 2022, terça-feira, com os dois finalistas em campo, com o horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol. O local da partida, além disso, também é outra questão a ser resolvida pela organização do evento, já que o Pacaembu, casa que recebe a maioria das finais, passa por reformas neste momento.

O SporTV é o grande responsável por transmitir os confrontos desde a fase de grupos até a final.

Leia também:

Tem prorrogação na Copinha? Entenda como funciona o mata-mata