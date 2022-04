Onde assistir o jogo do Cuiabá hoje: transmissão e horário ao vivo (13/04)

Racing e Cuiabá disputam nesta quarta-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), a segunda rodada da Sul-Americana, no Estádio Presidente Perón, na Argentina. Confira os detalhes e saiba onde assistir o jogo do Cuiabá ao vivo hoje.

Estão no grupo B as equipes de Racing, Cuiabá, Melgar e River Plate.

Onde assistir o jogo do Cuiabá hoje

O jogo do Racing e Cuiabá hoje vai passar na CONMEBOL TV, a partir das 19h15, no horário de Brasília.

O canal da Conmebol TV é quem vai transmitir o jogo com exclusividade. Nenhuma outra emissora disponibilizará as imagens.

A plataforma só está disponível em operadoras de TV como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Informações de onde assistir o jogo do Cuiabá hoje

Data: 13/04/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Presidente Perón, na Argentina

Onde assistir: CONMEBOL TV

+ Fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022: veja os times

Escalação do Racing x Cuiabá

Escalação do Racing: Gómez, Mura, Sigali, Insúa, Mena, Jonatan Gómez, Domínguez, Alcaraz, Rojas, Copetti e Chancalay

Escalação do Cuiabá: Walter, João Lucas, Alan, Marllon, Aquino da Silva, Osorio, Marcão, Rivas, Alesson, Pepê e André

O Racing disparou na liderança do grupo B depois de vencer o River Plate na primeira rodada da Sul-Americana. Nesta quarta-feira, mantém toda a concentração para garantir novamente os três pontos e dessa maneira ganhar a vantagem na liderança por mais uma rodada, até alcançar a próxima fase.

Do outro lado, o Cuiabá vem de vitória no Brasileirão pelo fim de semana e, agora, concentra todas as suas atenções para o embate desta quarta-feira na Sul-Americana. Depois de vencer o Melgar na rodada de estreia, o time brasileiro deve escalar os principais jogadores para o confronto já que pode assumir a liderança do grupo e manter principalmente a vantagem.

Últimos jogos de Racing e Cuiabá

As equipes de Racing e Cuiabá nunca enfrentaram dentro de campo em toda a história do futebol sul-americana. Isso significa que o jogo desta quarta-feira será o primeiro.

No fim de semana, o Racing venceu o Platense pelo Campeonato Argentino, enquanto o Cuiabá também vem de vitória diante do Fortaleza pelo Brasileirão.

Assista no vídeo como foi o último jogo do Cuiabá na Sul-Americana.

