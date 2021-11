Onde assistir RB Leipzig x Borussia Dortmund hoje ao vivo (06/11)

O confronto entre RB Leipzig e Borussia Dortmund promete muito bom futebol em campo neste sábado, 06/11, a partir das 14h30 (horário de Brasília), pela décima primeira rodada do Campeonato Alemão na Red Bull Arena Leipzig. Confira todas as informações e onde assistir ao vivo o jogo do RB Leipzig x Borussia Dortmund.

Onde assistir o jogo do RB Leipzig x Borussia Dortmund hoje? O confronto entre RB Leipzig e Borussia Dortmund terá transmissão do canal BAND, na TV aberta para todo o Brasil, além de contar com a plataforma de streaming OneFootball, disponível de graça tanto pelo site como no aplicativo no Android e iOS.

Data: 06 de novembro de 2021

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Red Bull Arena Leipzig, cidade de Leipzig, na Alemanha

TV: BAND

LiveStream: Site da TV Cultura (www.cultura.uol.com.br) e OneFootball pelo aplicativo ou site (www.onefootball.com) disponível de graça

Prováveis escalações de RB Leipzig x Borussia Dortmund

Jesse Marsch, técnico do Leipzig, não poderá contar com Halstenberg, Klostermann, Orban e Saracchi, lesionados.

Do outro lado, Marco Rose segue com uma extensa lista de desfalques incluindo Haaland, além de Can, Dahoud, Guerreiro, Morey, Reyna, Schmelzer, Schulz e Wolf.

RB Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Simakan, Gvardiol; Adams, Haidara, Kampl, Angelino; Nkunku, Forsberg; Poulsen

Gulacsi; Mukiele, Simakan, Gvardiol; Adams, Haidara, Kampl, Angelino; Nkunku, Forsberg; Poulsen Borussia Dortmund: Kobel; Akanji, Hummels, Pongracic; Meunier, Bellingham, Witsel, Passlack; Brandt, Reus, Thorgan Hazard

Informações sobre as equipes no jogo de hoje

Depois de empatar com o PSG na quarta rodada da Champions, o RB Leipzig volta aos gramados neste sábado pelo Campeonato Alemão. Assim como na competição internacional, o elenco também não vai bem na liga nacional já que ocupa a 8ª posição com quinze pontos, completamente diferente da temporada passada onde brigou pelo título.

Enquanto isso, o Borussia Dortmund segue em segundo lugar da competição alemã aos vinte e quatro pontos, ou seja, tem chances de assumir a liderança se vencer o seu confronto e o rival Bayern de Munique perder na rodada. Durante a semana, o Dortmund foi derrotado pelo Ajax na fase de grupos da Champions, preocupando torcedores.

