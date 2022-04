Real Sociedad x Barcelona: onde assistir o jogo do Espanhol hoje (21/04)

Nesta quinta-feira, Real Sociedad x Barcelona se enfrentam pela 33ª rodada do Campeoanto Espanhol, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Anoeta, em San Sebastián. Com transmissão ao vivo na televisão e também online, saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje no Espanhol.

O Real Sociedad empatou com o Betis na última rodada, enquanto o Barcelona perdeu para o Cádiz.

Data, horário e local do jogo do Espanhol hoje

O jogo do Barcelona hoje, 21 de abril de 2022, vai ser no Estádio Anoeta, em San Sebastián, na Espanha.

A bola vai rolar a partir das 16h30, quatro e meia da tarde, no horário de Brasília. A diferença no fuso horário entre Brasil e Espanha é de 5 horas, já que o país espanhol está à frente de Brasília.

O Anoeta, na Espanha, tem a capacidade máxima de 39.500 torcedores.

Real Sociedad x Barcelona: onde assistir hoje?

O jogo do Real Sociedad x Barcelona hoje vai passar na ESPN (TV paga) e Star + (Streaming), a partir das 16h30, no horário de Brasília.

A emissora tem exclusividade nos direitos de transmissão do Campeonato Espanhol. Por isso, somente assinantes podem assistir o jogo de hoje na TV.

Para quem não tem, a opção é o Star +, serviço de streaming por assinatura. Pelos valores de R$32,90 até R$45,90, o torcedor encontra pacotes disponíveis no site (www.starplus.com) ou no aplicativo.

Data: 21/04/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Anoeta, em San Sebastián

Onde assistir: Star +

+ Quem são os campeões do Campeonato Espanhol?

Real Sociedad e Barcelona no Campeonato Espanhol

Na 6ª posição do Campeonato Espanhol, o Real Sociedad sonha com a possibilidade de conquistar a vaga para a Champions. Com 55 pontos, o time tem cinco pontos a menos do que o último do G4. Se vencer a partida desta quinta, o grupo fica perto de fechar o sonho.

Do outro lado, o Barcelona melhorou drasticamente o futebol com a chegada do técnico Xavi. Em 3º lugar com 60 pontos, pode assumir a vice-liderança se ganhar os três pontos hoje, ficando perto do Real Madid para brigar pela liderança.

Escalação do Barcelona hoje

Escalação do Real Sociedad:​ Álex Remiro, Gorosabel, Zubeldía, Le Normand, Diego Rico, Zubimendi, Merino, Rafinha, Sorloth, Isak e Portu

Escalação do Barcelona: Ter Stegen, Dest, Alba, Lenglet, Eric García, Busquets, Gavi, De Jong, Dembele, Memphis Depay e Fernan Torres

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Real Sociedad x Barcelona

Real Sociedad:

Rayo Vallecano x Real Sociedad – Domingo, 01/05 às 13h30

Barcelona:

Barcelona x Rayo Vallecano – Domingo, 24/04 às 16h

