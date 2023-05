Jogo do Barcelona hoje na La Liga: onde vai passar e horário – 28/05

Campeão espanhol, o Barcelona apenas cumpre tabela neste domingo, 28 de maio, contra o Mallorca, pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol às 14h, horário de Brasília. Direto do Camp Nou, as equipes buscam os três pontos.

Onde assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo

A partida entre Barcelona e Mallorca neste domingo vai passar com exclusividade no Star Plus. O serviço de streaming é o único que transmite o jogo do Campeonato Espanhol hoje.

Nenhuma emissora de televisão vai exibir o duelo. É preciso ser cliente para assistir e ter acesso na plataforma de streaming Star Plus.

Por mês, o torcedor deve desembolsar R$ 40,90 e assim ter acesso ao pacote no computador ou em qualquer dispositivo móvel.

Data: 28 de maio de 2023

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Camp Nou

Temporada do Barcelona

Campeão espanhol, o Barcelona apenas cumpre tabela neste domingo contra o Mallorca. Líder do Campeonato Espanhol, o elenco soma 85 pontos em 27 vitórias, quatro empates e apenas cinco derrotas em toda a temporada.

Além de conquistar a taça, o time culé também obtém a melhor campanha da competição, sem chances para os adversários. Foram 36 jogos disputados até aqui, com a oportunidade de fechar o ano com melhor desempenho ainda dentro de campo.

A temporada para o Barcelona acaba em 04 de junho. O time foi eliminado Real Madrid na semifinal da Copa do Rei, enquanto na Liga Europa perdeu para o Manchester United na segunda fase.

Veja aqui: história do Barcelona

Escalações de Barcelona x Mallorca

O técnico Xavi continua sem Pedri, jovem astro do plantel do Barcelona.

Para os visitantes, Sánchez e Kang-In cumprem suspensão, enquanto Nastasic, Augustinsson, Raíllo e Galarreta estão indisponíveis.

Barcelona: Ter Stegen; Alba, Christensen, Alonso, Balde; De Jong, Busquets, Gavi; Dembele, Raphinha e Lewandowski.

Mallorca: Rajkovic; Copete, Handikadunic, Valjent; Maffeo, Rodríguez, Baba, Costa; Ndiaye, Muriqi e Kadewere.

Jogos da rodada do Campeonato Espanhol

A bola vai rolar em dez partidas na 37ª rodada do Campeonato Espanhol no fim de semana.

Sábado, 27/05:

Sevilla 1 x 2 Real Madrid

Domingo, 28/05:

Valencia x Espanyol – 14h

Cádiz x Celta de Vigo – 14h

Athletic Bilbao x Elche – 14h

Getafe x Osasuna – 14h

Girona x Betis – 14h

Barcelona x Mallorca – 14h

Atlético de Madrid x Real Sociedad – 14h

Almería x Real Valladolid – 14h

Rayo Vallecano x Villarreal – 14h

