Onde assistir República Tcheca x Suíça ao vivo, horário e escalações

As seleções de República Tcheca e Suíça disputam os três pontos nesta quinta-feira, 2 de junho, pela primeira rodada do grupo 2 na Liga A, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), pela Liga das Nações. Jogando na Eden Arena, em Praga, confira onde assistir República Tcheca x Suíça ao vivo hoje.

Onde assistir República Tcheca x Suíça ao vivo?

O jogo entre República Tcheca e Suíça hoje será transmitido no SporTV, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

Responsável também pelos direitos de imagens da Liga das Nações, o canal do SporTV exibe para todos os estados do Brasil o jogo desta quinta-feira, disponível somente em operadoras de TV por assinatura ao vivo.

Se você não pode acompanhar na televisão, o streaming GloboPlay disponibiliza aos assinantes a transmissão direta da emissora em sua plataforma, seja pelo celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV.

Informações do jogo da República Tcheca x Suíça hoje:

Data: 02/06/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Eden Arena, em Praga, na República Tcheca

Arbitragem: Daniel Siebert (Alemanha)

Onde assistir: SporTV

+ Liga das Nações 2022/23: grupos, datas e como funciona o torneio

República Tcheca e Suíça na Liga das Nações

Na temporada passada, a República Tcheca fez história ao conquistar o acesso da Liga B até a elite da Liga das Nações nos últimos instantes da competição. Agora, precisa buscar os três pontos nesta quinta-feira para começar com o pé direito na liga principal. O elenco vai enfrentar além da Suíça as equipes de Portugal e Espanha.

Do outro lado, a Suíça está na Copa do Mundo da FIFA, no Catar, e dessa maneira vai utilizar a partida desta quinta-feira como forma de preparação até o torneio do fim de ano. Integrando a elite da Nations League, enfrenta nesta primeira fase as seleções de República Tcheca, Portugal e também a Espanha.

Escalação da República Tcheca: Vaclik; Brabec, Zima, Jemelka; Coufal, Soucek, Sadilek, Lingr, Jankto; Hlozek e Kuchta. Técnico: Jaroslav Silhavy

Escalação da Suíça: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Zuber, Freuler, Xhaka, Vargas; Okafor e Embolo. Técnico: Murat Yakin

Como funciona a Liga das Nações?

Cinquenta e cinco seleções participam da Liga das Nações seguindo as posições do ranking oficial. Todas estão divididas em quatro ligas, ou seja, A, B, C e D, sendo a primeira é a maior e a última é a de menor expressão.

As ligas A, B e C possuem dezesseis times, enquanto a D tem apenas sete disputando. Dessa maneira, são seis rodadas na fase de grupos. Os líderes de cada um dos grupos da liga principal se classificam para a semifinal, enquanto nas outras três ligas os primeiros sobem de divisão, e os últimos são rebaixados.