Onde assistir Sampdoria x Fiorentina ao vivo, horário e escalação (16/05)

Disputando a 37ª rodada do Campeonato Italiano, os times de Sampdoria e Fiorentina se enfrentam nesta segunda-feira, 16 de maio, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Sampdoria x Fiorentina ao vivo.

Onde assistir Sampdoria x Fiorentina hoje?

A partida entre Sampdoria e Fiorentina hoje será transmitida no canal ESPN 4 e Star +, a partir das 13h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade sob os direitos de transmissão, a emissora da ESPN é quem exibe o confronto do Campeonato Italiano nesta segunda-feira. O canal está disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming também por assinatura, disponível para os usuários através do aplicativo para celular, tablets, no site pelo computador e também na smart TV.

Informações do jogo Sampdoria x Fiorentina hoje:

Data: 16/05/2022

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Luigi Ferraris, em Gênova

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

+ Dia da final da Champions 2022 e onde assistir Real Madrid e Liverpool

Escalações de Sampdoria x Fiorentina:

Giovinco e Sensi são desfalques para os anfitrões.

Provável escalação da Sampdoria: Audero; Augello, Colley, Ferrari, Bereszynski; Vieira, Sabiri, Thorsby, Rincón, Candreva; Caputo. Técnico: Marco Giampaolo

Do outro lado, apenas Amrabat não poderá jogar mas por cumprir suspensão.

Provável escalação da Fiorentina: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Biraghi, Julio; Torreira, Bonaventura, Duncan; Arthur Cabral, Ikoné e González. Técnico: Vincenzo Italiano

Sampdoria e Fiorentina no Campeonato Italiano

Ocupando a 16ª posição com 33 pontos, o elenco da Sampdoria corre contra o tempo para se afastar da zona de rebaixamento e evitar uma possível descida para a segunda divisão nesta temporada. Com apenas quatro pontos a menos do que o Cagliari, primeiro colocado da degola, os anfitriões precisam da vitória ou, caso contrário, poderão amargar o rebaixamento.

Do outro lado, a Fiorentina vem na 7ª posição com 59 pontos, ou seja, ainda tem a oportunidade de garantir-se com uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada. Com apenas um ponto a menos, o time tem a possibilidade de chegar até a Liga Europa ou Conference League, dependendo dos resultados dos rivais na próxima rodada.

Último jogo de Sampdoria x Fiorentina

O último jogo entre as equipes aconteceu em 30 de novembro de 2021, pela temporada atual, jogando no Estádio Artemio Franchi, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano.

Sob o placar de 3 x 1, a Fiorentina levou a melhor com gols de Ricardo Sottil, Vlahovic e Callejón. Gabbiadini descontou.

Confira no vídeo a seguir como foi o último encontro dos times.