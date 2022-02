Onde assistir Santo André x Ferroviária no Paulistão e horário hoje – 12/02

Pela sexta rodada do Campeonato Paulista, as equipes de Santo André e Ferroviária entram em campo neste sábado, 12/02, no Estádio Brunão, a partir das 18h30 (Horário de Brasília) em partida válida pela fase de grupos. Além de saber as escalações, confira onde assistir Santo André x Ferroviária.

Onde assistir Santo André x Ferroviária hoje

O jogo entre Santo André e Ferroviária hoje no Paulistão pode ser assistido no Premiere (Pay-per-view) e TV Paulistão Play (Serviço de Streaming) ao vivo a partir das quatro da tarde para todo o Brasil.

A plataforma do pay-per-view só funciona para operadoras de TV paga e assinantes, tendo acesso pelo site por R$49,90 até R$89,90.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Pablo Rodrigo

Local: Estádio Brunão

TV: Sem transmissão

Online: Premiere e TV Paulistão Play

Escalações do Campeonato Paulista

Santo André : O elenco do Santo André vem de derrota para o São Paulo na última rodada. Integrando o grupo D, está em último lugar com apenas 5 pontos e, por isso, precisa da vitória neste sábado para seguir até a primeira parte da tabela em busca da classificação até as quartas.

Ferroviária : Do outro lado, o time da Ferroviária também acabou derrotado. Diante do Ponte Preta e jogando em casa, o elenco de Araraquara perdeu na rodada. Por fim, no grupo B, aparece em segundo lugar com 6 pontos, ainda garantindo-se na classificação.

Escalações do Santo André e Ferroviária

Escalação do Santo André – Fabrício Santana; Jeferson, Laércio, Lucas Costa, Kevin; Serginho, Thiaguinho, Lucas Cardoso; Emerson Lima, Bruno Xavier, Gustavo

Escalação do Ferroviária – Saulo; Bernardo, Bruno Leonardo, Didi, João Lucas; Thomaz Uillian Correia, Rafael Luiz, Gegê; Orejuela, Bruno Mezenga

Veja como foi o último jogo do Santo André e Ferroviária.

