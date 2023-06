Onde assistir Santos x Corinthians feminino hoje no Paulistão – 01/06

Nesta quinta-feira, o clássico entre Santos x Corinthians feminino será disputado na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Paulista de futebol feminino às 21h30, horário de Brasília. Ambas as equipes disputam na parte de cima da classificação.

O Santos vem de goleada contra o Ceará enquanto o Timão ganhou do Atlético Mineiro no Brasileirão.

Assistir Santos x Corinthians feminino hoje

O torcedor pode assistir a partida entre Santos x Corinthians feminino no SporTV e GloboPlay ao vivo. A bola vai rolar às 21h30, horário de Brasília, em todo o território nacional.

O canal está disponível em operadoras de televisão por assinatura. Se você é cliente pode assistir em qualquer lugar do país, caso contrário entra em contato com o operador.

Para ver online é só sintonizar o streaming GloboPlay no computador, celular, tablet ou smartv. Acesse o site (www.globoplay.globo.com) e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

Horário: 21h30, nove e meia da noite

Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos

Onde assistir Santos x Corinthians feminino hoje: SporTV e GloboPlay

Como estão as equipes na temporada?

Três vitórias, um empate e nenhuma derrota. O Santos continua invicto no Paulista de futebol feminino. Para o jogo desta quinta-feira, o Peixe vem de goleada contra o Ceará no Brasileirão durante o fim de semana, com todo o gás necessário dentro de campo. As Sereias estão em quarto lugar com 10 pontos.

Do outro lado, as jogadoras do Corinthians ocupam a vice-liderança do Paulista com 10 pontos, somados em três vitórias e um empate, o mesmo número das adversários no clássico desta quinta-feira. Se vencer o jogo de hoje, o Timão pula para a liderança e desbanca a Ferroviária após cinco rodadas.

Escalações de Santos x Corinthians

Como o clássico nesta quinta-feira é importante para ambos os elencos, tanto Santos como Corinthians vão escalar as principais jogadoras.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Santos: Jully; Gi Fernandes, Tayla, Kaká, Stabile; Ana Carla, Yaya, Erikinha, Ketlen; Maranhão e Jourdan Ziff.

Corinthians: Lelê; Kati, Giovanna Campiolo, Mariza, Tamires; Luana Bertolucci, Duda Sampaio, Diany; Fernanda, Gabi Zanotti e Millene.

Quinta rodada do Paulistão

A bola rola em seis jogos na terça, quarta e quinta-feira pela quinta rodada do Paulistão.

Terça-feira, 30/05:

Ferroviária 7 x 0 Realidade Jovem

São Paulo 6 x 0 EC São Bernardo

Quarta-feira, 31/05:

Pinda 1 x 2 Taubaté

São José 6 x 1 SKA Brasil

Quinta-feira, 01/06:

RB Bragantino x Palmeiras – 19h

Santos x Corinthians – 21h30

