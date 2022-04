Onde assistir Sassuolo x Juventus ao vivo: horário e canal (25/04)

Pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, saiba onde assistir a partida nesta segunda-feira

O Sassuolo recebe a Juventus nesta segunda-feira, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), no Mapei Stadium, em Régio da Emília, na Itália, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano na reta final da temporada. Saiba onde assistir Sassuolo x Juventus ao vivo hoje.

Na 10ª posição com apenas quarenta e seis pontos, o elenco de Alessio Dionisi ainda sonha com a possibilidade de conquistar uma vaga em torneios internacionais. Do outro lado, o time comandado por Allegri precisa dos três pontos para continuar na busca pelo título.

Onde assistir Sassuolo x Juventus ao vivo hoje?

O jogo entre Sassuolo e Juventus hoje vai ser transmitido na ESPN 2 (TV paga) e Star + (Steraming), a partir das 15h45, no horário de Brasília.

O encontro do Campeonato Italiano tem transmissão exclusiva do canal ESPN, disponível apenas na TV por assinatura, para todos os estados do Brasil.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming da Disney, disponível no site oficial (www.starplus.com) ou também no aplicativo para Android e iOS para assinatura.

Ficha técnica de Sassuolo x Juventus hoje:

Data: 25/04/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Mapei Stadium, em Régio da Emília, na Itália

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

Escalação do Sassuolo x Juventus

Abdou Harroui e Toljan são os desfalques do Sassuolo para o jogo desta segunda-feira.

Já o técnico Allegri, da Juventus, não terá Arthur, Locatelli, Kaio Jorge e McKennie.

Escalação do Sassuolo:​ Consigli, Ferrari, Kyriakopoulos, Chiriches, Muldur, Frattesi, Lopez, Traoré, Berardi, Raspadori e Scamacca

Escalação do Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, Pellegrini, Zakaria, Rabiot, Cuadrado, Bernardeschi, Dybala e Vlahovic

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Sassuolo e Juventus

As duas equipes entram em campo pela reta final do Campeonato Italiano na primeira rodada nos próximos dias.

O time do Sassuolo não joga campeonatos nacionais ou até mesmo internacionais. Já o elenco da Juve tem pela frente a final da Copa da Itália.

Acompanhe a seguir o calendário.

Sassuolo:

Napoli x Sassuolo – Sábado, 30/04 às 10h (Campeonato Italiano)

Sassuolo x Udinese – Sábado, 07/05 às 13h (Campeonato Italiano)

Juventus:

Juventus x Venezia – Domingo, 01/05 às 07h30 (Campeonato Italiano)

Genoa x Juventus – Sexta-feira, 06/05 às 16h (Campeonato Italiano)

