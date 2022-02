Onde assistir Sergipe x Altos hoje ao vivo na Copa do Nordeste – 06/02

Pela terceira rodada, as equipes se enfrentam neste domingo pela Copa do Nordeste com transmissão ao vivo

Abrindo a terceira rodada da Copa do Nordeste neste domingo, 06/02, as equipes de Sergipe e Altos se encontram para disputar os três pontos a partir das 16h (horário de Brasília), na primeira fase jogando no Estádio Batistão. O jogo do Sergipe e Altos hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir Sergipe x Altos hoje ao vivo

O jogo de hoje na Copa do Nordeste vai contar com a transmissão pelo pay-per-view do Nordeste FC ao vivo com cobertura completa no site e aplicativo a partir das quatro horas da tarde. O serviço está disponível através do site oficial (www.nordestefc.com.br) e também no aplicativo por R$23,90 o valor mensal e R$59,90 por todos os confrontos em 12 meses.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: PPV do Nordeste FC

Depois de ser derrotado pelo time do Ceará na última rodada durante a semana, o Sergipe volta para os gramados da Copa do Nordeste neste domingo buscando a recuperação. Em campo, promete dar o melhor do seu desempenho para conquistar uma nova posição no grupo A, enquanto está na lanterna sem pontos.

Enquanto isso, o time do Altos também vem de derrota para o Sampaio Corrêa na competição nordestina. Por isso, deve entrar em campo para o duelo de hoje com todo o gás necessário em busca da redenção mesmo fora de casa. Por fim, no grupo B, contabiliza apenas um ponto na 6ª posição.

Escalações de Sergipe x Altos

Nenhuma das equipes apresenta desfalques para o jogo.

Escalação de Altos: Andrey; Mosquito, Mimica, Vinicius Leandro, Dieyson; Jarbas, Marconi, Alexandre Quaresma; Dico, Manoel, Betinho

Escalação de Sergipe: João Gabriel; Márcio Lima, Alexandre Lazarini, Diego Augusto, Chiquinho Alagoano; Ewerton, Diego Aragão, Janderson, Doda; Kaio Wilker, Leonardo Dias

Leia também:

Quando será o jogo do Palmeiras no Mundial 2022? Data e onde assistir