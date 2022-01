Onde assistir Sergipe x Ceará hoje e horário da Copa do Nordeste – 31/01

Pela segunda rodada da Copa do Nordeste, as equipes se enfrentam nesta segunda-feira ao vivo

Em disputa pela segunda rodada da Copa do Nordeste, as equipes de Sergipe e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira, 31/01, a partir das 21h30 (horário de Brasília), jogando no Batistão. Depois de ter o jogo remarcado ,saiba onde assistir o jogo do Sergipe x Ceará hoje ao vivo na TV e online.

Onde assistir Sergipe x Ceará hoje ao vivo

O jogo entre Sergipe e Ceará será exibido hoje pelo SBT, ao vivo e de graça para o estado do Ceará na TV aberta, enquanto o PPV do Nordeste e o aplicativo de vídeos Tik Tok também apresentam o confronto às nove e meia da noite.. O pay-per-view da Copa do Nordeste está disponível através do site oficial (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo para Android e iOS por R$23,90 o valor mensal e R$59,90 por todos os confrontos em 12 meses.

Horário: 2130 (horário de Brasília)

TV: SBT

LiveStream: Tik Tok e PPV do Nordeste FC

O elenco do Sergipe entrou em campo pela última vez no sábado, 22 de janeiro, diante do Boca Júnior pela segunda rodada do Campeonato Sergipano. Com isso, o time está em segundo lugar no grupo A da classificação após vencer os dois jogos que disputou. Agora, promete muita confiança e bom futebol em sua estreia na Copa do Nordeste.

Do outro lado, o Ceará entra em campo pela primeira vez no ano de 2022 no futebol brasileiro. Deixando a ansiedade de lado, o elenco deve manter a confiança enquanto busca confirmar o seu favoritismo para buscar os três pontos logo no primeiro compromisso da temporada. No grupo B, aparece em 7º sem pontos, já que não jogou.

Escalação do Sergipe e Ceará hoje

O elenco do Ceará também não tem desfalques para o jogo desta segunda, contando novamente com Nino Paraíba que, segundo o portal GE, treinou normalmente com o elenco principal.

Escalação de Sergipe: João Gabriel; Márcio Lima, Alexandre, Diego Augusto, Elivelton; Diego Aragão, Janderson, Kaio Wilker, Rafael; Doda, Léo

Escalação de Ceará: João Ricardo, Michel Macedo, Marcos Victor, Lucas Ribeiro e Victor Luis; Geovane, Richard e Marlon; Mendoza, Iury Castilho e Zé Roberto.

Relembre os momento do último jogo do Sergipe x Ceará.

Leia também:

Tabela da Copa do Nordeste 2022: confira os jogos e datas da edição