Onde assistir Sergipe x CRB hoje, horário e palpite da Copa do Nordeste

Onde assistir Sergipe x CRB hoje? Em confronto válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste, as equipes entram em campo para disputar os três pontos a partir das 18h30 (Horário de Brasília), no Estádio Batistão, em Aracaju, com transmissão ao vivo. Confira as principais informações a seguir.

Sergipe x CRB onde assistir hoje

O jogo do Sergipe e CRB vai passar no pay-per-view Nordeste FC, a partir das 18h30(Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

A plataforma está disponível para assinatura somente no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Escalação do Sergipe x CRB

O elenco do Sergipe entra em campo neste domingo depois de perder para o Altos durante a semana. Agora, tem um grande desafio pela frente se quiser subir na classificação. Pelo grupo A, aparece na lanterna com 1 ponto, ou seja, só contabiliza um empate e três derrotas.

Sergipe: João Gabriel; Márcio Lima, Alexandre Lazarini, Wendel, Elivelton; Mateus Silva, Diego Augusto, Ewerton, Doda; Kaio Wilker, Hiago

Do outro lado, o CRB vem de vitória em cima do Globo, mostrando-se com um dos melhores desempenhos até aqui na Copa do Nordeste. Pelo grupo B, aparece em terceiro lugar com 8 pontos, disputando a ponta da tabela com Náutico e Ceará.

CRB: Diogo Silva; Gum, Raul Prata, Gilvan, Guilherme Romão; Claudinei, Marthã, Diego Torres; Maycon Douglas, Marcinho, Anselmo Ramon

Confira o último jogo do Sergipe x CRB.

Jogos da rodada da Copa do Nordeste

Oito jogos estão na programação da sexta rodada neste fim de semana, começando no sábado e seguindo até a quarta-feira da semana que vem.

Sábado (19/02):

Atlético-BA 0 x 0 Ceará

Fortaleza x Bahia

Campinense x Sousa

Domingo (20/02):

CSA x Náutico – 16h

Globo x Altos – 16h

Sergipe x CRB – 18h30

Sampaio Corrêa x Floresta – 18h30

Quinta-feira (24/02):

Sport x Botafogo-PB – 21h30

Palpite Sergipe x CRB

O time do CRB é o grande favorito para vencer o jogo deste domingo na Copa do Nordeste não apenas por contar com o elenco mais experiente, mas por ter a melhor campanha até o momento na temporada.

O Sergipe ainda não venceu na competição, enquanto o CRB disputa a liderança do grupo B com outros dois times do momento. Por isso, o resultado em favor do visitante não surpreenderia.

