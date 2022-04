Onde assistir Sevilla x Granada ao vivo e horário do jogo hoje (08/04)

Sevilla e Granada se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília), na abertura da 31ª rodada do Campeonato Espanhol em 2022, jogando no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na Espanha. Confira a seguir todos os detalhes e confira onde assistir Sevilla x Granada ao vivo.

O Sevilla perdeu para o Barcelona, enquanto o Granada empatou com o Rayo Vallecano.

Onde assistir Sevilla x Granada

O jogo entre Sevilla e Granada hoje vai ser transmitido ao vivo no canal ESPN 3 e Star +, a partir das 16h, no horário de Brasília.

A emissora transmite para todos os estados do Brasil o jogo. Entretanto, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi.

Por isso, a solução aos torcedores é o Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir Sevilla x Granada hoje

Data: 08/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na Espanha

Onde assistir: ESPN 3 e Star +

Provável escalação do Sevilla e Granada

Escalação do Sevilla: Bono, Rekik, Diego Carlos, Koundé, Navas, Gudelj, Joan Jordán, Lamela, Rakitic, Ocampos e Martial

Escalação do Granada: Luís Maximiano, Quini, Duarte, Sánchez, Escudero, Collado, Milla, Petrovic, Antonio Puertas, Suárez e Jorge Molina

Empatado na pontuação com Atlético de Madrid e Barcelona nos 57 pontos, o Sevilla ainda sonha com a possibilidade de assumir a liderança no Campeonato Espanhol. Em quarto lugar, o clube perde no saldo de gols, mas pode reassumir a vice-liderança se vencer o jogo desta sexta-feira.

Enquanto isso, o Granada aparece na décima sexta posição com 29 pontos, ou seja, contabiliza seis vitórias, tem onze empates e perdeu treze vezes no Campeonato Espanhol até aqui. Por isso, tem o dever de vencer o confronto de hoje mesmo fora de casa se quiser se afastar da zona de rebaixamento.

Sevilla x Granada últimos jogos

03/10/2021 – Granada 1 x 0 Sevilla – Campeonato Espanhol

25/04/2021 – Sevilla 2 x 1 Granada – Campeonato Espanhol

17/10/2020 – Granada 1 x 0 Sevilla – Campeonato Espanhol

Assista no vídeo como foi o último jogo do Sevilla

