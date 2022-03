Onde assistir Sousa x Globo FC hoje e horário da Copa do Nordeste 06/03

Com transmissão somente no pay-per-view, Sousa e Globo FC se enfrentam neste domingo, 06/03, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida vai começar às 18h30, horário de Brasília, jogando no Estádio Governador Antônio Mariz, em Sousa. A seguir, saiba todos os detalhes de onde assistir Sousa x Globo FC ao vivo.

Onde assistir Sousa x Globo FC hoje

A partida de Sousa x Globo FC hoje, 6 de março, vai passar no no pay-per-view Nordeste FC, a partir das 18h30, horário de Brasília, na Copa do Nordeste de 2022.

A plataforma está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Informações do jogo do Sousa x Globo FC hoje

Data: 06/03/2022

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos

Local: Estádio Governador Antônio Mariz, em Sousa

Provável escalação de Sousa e Globo FC

Sousa: Ricardo; Iranilson, Jeferson, Marcelo Duarte; Doda, Vinicius Paiva, Juninho, Daniel Costa, Arthur; Esquerdinha, André Vitor

Globo FC: André Zuba; Fernando, Mael, Victor, Maranhão; Ramon, Jonathan, Nino; Hiltinho, Rômulo, Adilio

O Sousa foi eliminado da Copa do Brasil depois de ficar no empate com o Goiás, já que o elenco possui uma melhor colocação no ranking da CBF e, por isso, tem a vantagem. Agora, promete focar-se 100% na Copa do Nordeste, enfrentando uma grande equipe hoje. Pelo grupo B, entretanto, o elenco não vai bem, aparecendo na lanterna com 7 pontos, isto é, venceu duas partidas, empatou uma e perdeu três.

Por isso, se quiser chegar até o G-4, precisa vencer neste domingo.

Enquanto isso, o time do Globo fez bonito na última quinta-feira e escreveu o seu nome na história da Copa do Brasil depois de vencer o Internacional e avançar para a segunda fase da competição. Agora, disputa mais uma vez a Copa do Nordeste onde busca também chegar até a próxima fase. No grupo A, aparece em sexto lugar com 5 pontos, totalizando uma vitória, dois empates e três derrotas.

Jogos da Copa do Nordeste hoje

A sétima rodada da Copa do Nordeste transmite quatro partidas neste domingo

Floresta x Atlético Alagoinhas – 15h

Botaofogo-PB x Campinense – 16h

Náutico x Sergipe – 18h30

Sousa x Globo – 18h30

