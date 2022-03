Onde assistir Southampton x Manchester City e horário (20/03)

Pelas quartas de final, Southampton e Manchester City entram em campo neste domingo, a partir das 12h, pela Copa da Inglaterra no St Mary’s Stadium, em Southampton. A seguir, saiba todos os detalhes e as informações de onde assistir Southampton x Manchester City ao vivo.

O time do Southampton vem de derrota para o Watford, enquanto o City ficou no empate diante do Crystal Palace na última segunda.

Onde assistir Southampton x Manchester City

A partida entre Southampton e Manchester City vai passar ao vivo no canal ESPN e streaming Star +, a partir das 12h, horário de Brasília.

A plataforma do Star + pode ser encontrada para assinar através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Escalações de Southampton e Manchester City

O Southampton começou a disputar a Copa da Inglaterra na terceira rodada. Até aqui, venceu Swansea, Coventry City e o West Ham para chegar até aqui e disputar diante do grande favorito na competição. Por isso, entra em campo neste domingo com todos os melhores jogadores do elenco para buscar a classificação.

Provável Southampton: Caballero, Perraud, Salisu, Stephens, Walker-Peters, Ward-Prowse, Diallo, Djenepo, Theo Walcott, Adams e Armstrong

Enquanto isso, o Manchester City também entrou na competição inglesa pela terceira rodada, superando o Swindown Town, Fulham e Peterborough United até aqui. Favorito na competição, precisa da vitória neste domingo no duelo para avançar até as semifinais e brigar pelo título.

Provável Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Aké, Zinchenko, Fernandinho, Gundongan, De Bruyne, Gabriel Jesus, Mahrez e Sterling

Southampton x Manchester City último jogo

O último encontro entre Southampton e Manchester City foi realizado em 22 de janeiro de 2022, na temporada atual, pela vigésima terceira rodada do Campeonato Inglês.

Em 1 a 1, as equipes ficaram na igualdade do placar, com gols de Walker-Peters e Laporte.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.

