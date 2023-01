Onde assistir Sport x jogo do Corinthians na Copinha hoje ao vivo - 14/01/2023

Pela terceira fase da Copinha, o Corinthians enfrenta o Sport neste sábado em duelo decisivo. Na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, o jogo do Corinthians vai começar às 19h30 (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo na TV paga. Confira onde assistir e todas as informações no texto.

Como assistir jogo do Corinthians na Copinha hoje

O jogo do Corinthians na Copinha hoje terá transmissão do SporTV e GloboPlay às 19h30.

O torcedor só pode assistir ao jogo entre Corinthians e Sport neste sábado através da TV paga, pelo canal do SporTV disponível em todo o território nacional. É preciso ter a emissora na programação.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, vão acompanhar a partida às 18h30, horário local.

Como assistir jogo do Corinthians hoje online?

Para aqueles que gostam de curtir tudo pelo celular, a opção é sintonizar a plataforma GloboPlay, disponível também para assinantes.

O produto da Rede Globo retransmite as imagens ao vivo do canal SporTV, ou seja, é possível assistir pelo conforto do celular ou tablet. Quem já é assinante só precisa entrar no aplicativo com o email e a senha de usuário.

Caso contrário, deve entrar no site e optar pelo melhor pacote.

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Sport x Corinthians

Na primeira fase da Copinha o Sport garantiu a liderança do grupo com 7 pontos, conquistados em vitória diante do Volta Redonda e Inter de Limeira, mas empate contra o Comercial de SP. Já pela segunda fase o grupo pernambucano derrotou o Zumbi e anotou a classificação na terceira fase.

Provável escalação do Sport: Paulo Victor; Cícero, Baraka, Nassom, Caíque; Lucas André, Juan Xavier, Ronald, Matheusinho; Riquelmy e Gean.

O Corinthians, por outro lado, venceu o Comercial na disputa pela segunda fase e por isso carimbou o seu passaporte até aqui. Na fase de grupos, porém, somou 9 pontos depois de vencer os times de Zumbi, Ferroviária e Fast com extrema facilidade.

Provável escalação do Corinthians: Kauê; Caipira, Alemão, Murillo, Vitor Meer; Zé Vitor, Matheus Araújo, Pedrinho; Juninho, Wesley e Arthur Sousa.

Quem o Corinthians vai pegar nas oitavas de final?

Se ganhar do Sport neste sábado, o Corinthians pode enfrentar o ganhador entre Cuiabá e Cruzeiro nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Com o chaveamento já definido pela FPF (Federação Paulista de Futebol), cada elenco já conhece o caminho que vai trilhar se quiser alcançar a grande final da temporada. Isso significa que o Timão pode esbarrar na Raposa.

O Corinthians ainda não enfrentou nenhum dos elencos. Na ocasião, o mais difícil seria o Cruzeiro, visto que tem melhores jogadores em campo e melhores resultados até aqui.

As oitavas de final ainda não possuem data marcada.

Jogos da Copinha hoje

Além do jogo do Corinthians hoje, outras sete partidas serão disputadas neste sábado pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Goiás x Fluminense - 11h

Avaí x Floresta - 15h

Cuiabá x Cruzeiro - 15h

Novorizontino x Coritiba - 15h

Athletico PR x Grêmio - 17h15

Chapecoense x Mirassol - 18h

Sport x Corinthians - 19h30

Palmeiras x Juazeirense - 21h45

