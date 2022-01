Onde assistir Sport x Náutico hoje, horário e escalações – 29/01

Pela segunda rodada da Copa do Nordeste, as equipes se enfrentam neste sábado ao vivo

O clássico pernambucano entre Sport e Náutico acontece neste sábado, 29/01, a partir das 17h45 (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste na Ilha do Retiro. O jogo de hoje entre Sport x Náutico tem transmissão e, por isso, saiba onde assistir ao vivo e online.

Onde assistir Sport x Náutico hoje

O SBT vai exibir o jogo ao vivo de graça para o estado de Pernambuco na TV aberta, enquanto a ESPN dispõe o confronto em operadoras por assinatura. O PPV do Nordeste também apresenta o jogo de hoje. O serviço está disponível através do site oficial (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo para Android e iOS em diferentes valores.

Horário: 17h45 (horário de Brasília)

TV: SBT e ESPN

LiveStream: PPV do Nordeste FC

Escalações de Sport e Náutico

Escalação de Sport: Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Renzo, Victor Gabriel; Ítalo, Pedro Naressi, Denner; Everton Felipe, Mikael, Ray

Escalação de Náutico: Lucas Perri; Hereda, Camutanga, João Paulo, Júnior Tavares; Djavan, Rhaldney, Juninho Carpina, Vinicius Vargas; Ewandro, Álvaro

Como estão as equipes na Copa do Nordeste?

Pela primeira rodada no último sábado, a equipe do Sport acabou derrotada pelo CRB em 1 a 0 jogando fora de casa. Agora, pelo grupo A, aparece em 7ª posição sem pontos marcados e, por isso, deve entrar em campo neste sábado com toda a confiança necessária, além do apoio da torcida, para ter a primeira vitória.

Do outro lado, o Náutico acabou tropeçando diante do Campinense logo em sua estreia no empate sem gols. Dessa maneira, se vencer o jogo de hoje, consegue subir a classificação pelo grupo B e, quem sabe assim, lutar pela vaga na etapa seguinte. Por fim, aparece em 4º lugar com apenas um ponto marcado.

Relembre os melhores momento do último jogo entre Sport x Náutico.

