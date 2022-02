Onde assistir Sport x Santa Cruz, escalações e horário no Pernambucano

Saiba onde assistir Sport x Santa Cruz neste sábado, 19 de fevereiro de 2022, pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano. A partida acontece a partir das 16h30 (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Pernambuco. A partida vai passar na TV Globo ao vivo.

Onde assistir Sport x Santa Cruz

O jogo do Sport e Santa Cruz hoje vai passar na Globo (Estado de Pernambuco) e no pay-per-view Premiere, a partir das 16h30 pelo Horário de Brasília.

A plataforma do Premiere só está disponível para assinantes através de operadoras da TV paga ou com o conteúdo por R$49,90 até R$89,90.

Escalação de Sport e Santa Cruz

O Sport não faz uma boa campanha pelo Campeonato Pernambucano este ano. Em quinto lugar com 8 pontos, o grupo da Ilha do Retiro só venceu duas partidas, enquanto empatou outras duas e perdeu uma. Por isso, pretende entrar com toda a confiança necessária no jogo de hoje para garantir a vitória.

Sport: Maílson; Ewerthon, Fábio Alemão, Renzo, Lucas Hernández; Watson, Cáceres, Ítalo, Alan; Flávio Souza, Cristiano

Enquanto isso, o Santa Cruz aparece em primeiro lugar na tabela com 12 pontos. O grupo entra em campo neste sábado para buscar a vantagem na competição e, consequentemente, abrir vantagem aos demais na classificação do Campeonato Pernambucano. Ao todo, venceu as quatro partidas e perdeu só uma.

Santa Cruz: Jefferson; Ítalo Melo, Lucão, Alex Alves, ítalo Silva; Gilberto, Rodrigo Yuri, Tarcísio, Matheuszinho, Esquerdinha; Walter

Confira como foi o último jogo entre Sport x Santa Cruz.

Jogos do Campeonato Pernambucano

Apenas um jogo será realizado neste fim de semana pela oitava sétima rodada. No entanto, outras partidas vão acontecer.

Sábado (19/02):

Sport x Santa Cruz – 16h30 (Sétima rodada)

Domingo (20/02):

Caruaru City x Retrô – 16h (Sexta rodada)

Leia também:

Técnicos demitidos estaduais: clubes têm 9 demissões em 2022