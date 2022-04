Onde assistir Stuttgart x Borussia Dortmund de graça e horário (08/04)

De graça, aplicativo OneFootball transmite o jogo do Campeonato Alemão nesta sexta-feira, 8 de abril

Nesta sexta-feira, Stuttgart e Borussia Dortmund se enfrentam a partir das 15h30 (Horário de Brasília), na abertura da 29ª rodada do Campeonato Alemão, na Mercedes-Benz Arena, na Alemanha. A seguir, saiba todos os detalhes e confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

O Lorient foi goleado pelo PSG na última rodada, assim como o Saint-Étienne que também perdeu.

Onde assistir Stuttgart x Borussia Dortmund

Onde assistir Stuttgart x Borussia Dortmund hoje vai ser no serviço de streaming OneFootball, a partir das 15h30, no horário de Brasília.

O jogo desta sexta-feira, pelo Campeonato Alemão, não tem transmissão na TV. Por isso, a única maneira de acompanhar ao vivo é através do streaming.

Por isso, a solução aos torcedores é o OneFootball, serviço de streaming gratuito. A plataforma pode ser encontrada no site (www.onefootball.com) ou aplicativo para Android e iOS de graça. Basta baixar e assistir o jogo.

Informações de onde assistir Stuttgart x Borussia Dortmund hoje

Data: 08/04/2022

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Arena, na Alemanha

Onde assistir: OneFootball

+Supercopa da Alemanha: quem são os maiores vencedores do torneio

Provável escalação do Stuttgart e Borussia Dortmund

Escalação do Stuttgart: Müller, Stenzel, Mavropanos, Ito, Sosa, Endo, Karazor, Mangala, Marmoush, Tomas e Führich

Escalação do Borussia Dortmund: Kobel, Can, Akanji, Hummels, Hazard, Witsel, Bellingham, Guerreiro, Reus, Haaland e Malen

Enquanto luta para escapar da zona de rebaixamento, o Stuttgart precisa enfrentar um dos favoritos na temporada do Campeonato Alemão nesta sexta-feira. Jogando em casa, porém, o grupo conta com o apoio extremo da torcida em casa. Na décima quinta posição, contabiliza 27 pontos.

Enquanto isso, o Borussia Dortmund ainda tem esperanças de conseguir alcançar o Bayern de Munique na liderança. No segundo lugar com 57 pontos, tem nove pontos a menos do que o rival, mas ainda pode chegar ao número se continuar vencendo os confrontos durante a competição e, além disso, ver o adversário tropeçar.

Stuttgart x Borussia Dortmund últimos jogos

20/11/2021 – Borussia Dortmund 2 x 1 Stuttgart – Campeonato Alemão

10/04/2021 – Stuttgart 2 x 3 Borussia Dortmund – Campeonato Alemão

12/12/2020 – Borussia Dortmund 1 x 5 Stuttgart – Campeonato Alemão

Assista no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Aproveite e siga o DCI no Google News