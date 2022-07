Onde assistir Supercopa da Alemanha e horário RB Leipzig x Bayern (30/7)

Equipes disputam o título da competição alemã neste sábado, 30 de julho, com transmissão gratuita

Quem vai ficar com o primeiro título da temporada no futebol alemão? Em decisão da Supercopa da Alemanha, as equipes de RB Leipzig e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado, 30 de julho. Onde assistir Supercopa da Alemanha hoje? A partida tem início às 15h30 (Horário de Brasília), na Red Bull Arena Leipzig.

O torneio, organizado pela DFB, reúne os vencedores do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha da última temporada.

Onde assistir Supercopa da Alemanha hoje ao vivo

A final da Supercopa da Alemanha hoje terá transmissão da BAND às 15h30 (horário de Brasília). O serviço de streaming OneFootball também transmite ao vivo com imagens o jogo.

Pela TV aberta, a BAND é a grande responsável por exibir a partida entre RB Leipzig e Bayern neste sábado, com transmissão para todos os estados do Brasil. A narração é de José Luiz Datena, com comentários de Neto e Rafael Oliveira.

Outra opção é o aplicativo do OneFootball, disponível de graça pelo celular, tablet e computador. Basta procurar na loja de aplicativos sob o nome e baixar de maneira gratuita.

Informações do jogo do RB Leipzig x Bayern hoje:

Data: 30/07/2022

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Red Bull Arena Leipzig

Onde assistir Supercopa da Alemanha: BAND, Site da BAND e OneFootball

RB Leipzig x Bayern de Munique na Supercopa da Alemanha

Atual campeão da Copa da Alemanha, o RB Leipzig surpreendeu na temporada passada ao levantar o caneco pela primeira vez em sua história. O elenco, entretanto, quer garantir muito mais sucesso no futebol alemão e taças, começando pelo duelo na Supercopa de hoje. Pela pré-temporada, entretanto, disputou contra Southampton e Liverpool, com uma vitória e uma derrota.

O Bayern, por outro lado, é o atual campeão alemão. É o favorito no duelo deste sábado mas, por estar sem Lewandowski, a torcida não sabe o que esperar, uma vez que o jogador era o principal do ataque bávaro. Por outro lado, Mané, ex Liverpool, substitui o polonês muito bem. Pela pré-temporada, o elenco do Bayern jogou contra DC United e Manchester City em sua pequena jornada pelos Estados Unidos.

Quem são os campeões da Supercopa da Alemanha?

O Bayern de Munique é o maior campeão da Supercopa da Alemanha com 9 títulos. O elenco bávaro é o campeão isolado do torneio, quando levantou o caneco nos anos de 1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021. Agora, tenta o décimo para se isolar ainda mais no ranking de vencedores.

Em segundo lugar vem o Borussia Dortmund com 6 títulos, enquanto o Werder Bremen tem 3 na história. Já o RB Leipzig busca o seu primeiro triunfo na competição.

A seguir, confira a lista completa de todos os campeões da Supercopa da Alemanha.

Bayern de Munique – 9 títulos

Borussia Dortmund – 6 títulos

Werder Bremen – 3 títulos

FC kaiserslauten – 1 título

Schalke 04 – título

Stuttgart – 1 título

Wolfsburg – 1 título

