Onde assistir Turquia x Gibraltar e horário das Eliminatórias (13/11)

Na penúltima rodada do grupo G, as equipes de Turquia x Gibraltar se enfrentam neste sábado, 13/11, a partir das 14h (horário de Brasília), no Estádio Fatih Terim nas Eliminatórias para a Copa. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir o jogo da Turquia x Gibraltar ao vivo hoje? A partida entre Turquia e Gibraltar terá transmissão ao vivo da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo de hoje.

Data: 13 de novembro de 2021

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Fatih Terim de Basaksehir, cidade de Istambul, na Turquia

TV: Sem transmissão

LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações da Turquia x Gibraltar

O único desfalque para o jogo deste sábado é Yazici, da Turquia, suspenso pelo acumulo de cartões amarelos na última partida. O confronto tem como favorito os anfitriões, que ainda brigam pela vaga.

Turquia : Çakir; Erkin, Soyuncu, Demiral, Celik; Ozdemir, Çalhanoglu, Akturkoglu, Kokcu, Under; Yilmaz

: Çakir; Erkin, Soyuncu, Demiral, Celik; Ozdemir, Çalhanoglu, Akturkoglu, Kokcu, Under; Yilmaz Gibraltar: Banda; Chipolina, Olivero, Roy, Wiseman, Bosio; Valarino, Torilla, Annesley, Walker; Styche

Principais informações sobre o jogo de hoj e

Com 15 pontos, a equipe da Turquia permanece em terceiro lugar com o sonho de se classificar para o Mundial do ano que vem. Se vencer o jogo de hoje e Noruega e Holanda perderem, então o caminho para os turcos fica mais fácil até a próxima rodada, onde tudo pode mudar.

Enquanto isso, Gibraltar se mantém na lanterna do grupo G sem pontos conquistado, ou seja, perdeu os oito jogos que disputou nas Eliminatórias. Para cumprir tabela, o elenco entra em campo neste sábado buscando a primeira vitória somente para não se despedir em branco.

+ Confira a rodada completa das Eliminatórias na Europa para a Copa de 2022