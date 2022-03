Onde assistir Turquia x Itália ao vivo e horário hoje (29/03)

Turquia e Itália se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), em jogo amistoso antes da Copa do Mundo de 2022, no Estádio Municipal Metropolitano de Cônia, na cidade de Cônia. A seguir, confira os detalhes da transmissão e onde assistir Turquia x Itália.

Nenhuma das equipes conseguiu a classificação para o Mundial da FIFA.

Onde assistir Turquia x Itália

O jogo entre Turquia e Itália hoje será transmitido ao vivo no streaming Estádio TNT, a partir das 15h45, no horário de Brasília.

O streaming da Rede Turner transmite ao vivo o confronto de maneira online através do site (www.estadio.com) ou aplicativo. O serviço está disponível por R$19,90 ao mês.

A parceria da plataforma com operadoras de TV possibilita aos assinantes acesso gratuito. Basta entrar no aplicativo com o mesmo login e assistir como e onde quiser.

Escalação de Turquia e Itália

Provável Turquia: Çakir, Soyuncu, Demiral, Kabak, Kutlu, Kokçu, Çalhanoglu, Çelik, Akturkoglu, Unal e Under

Provável Itália: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Sandro Tonali, Cristante, Pessina, Zaniolo, Sacmacca e Raspadori

Pela segunda edição seguida, a Itália está fora da Copa do Mundo. A equipe foi derrotada na semifinal da repescagem pela Macedônia do Norte, com gol nos acréscimos finais do tempo regular. Agora, a seleção disputa o último jogo amistoso da temporada enquanto busca se recuperar do vexame.

Do outro lado, a Turquia também foi eliminada na repescagem para Portugal. O time acabou a fase de grupos nas Eliminatórias em segundo lugar no grupo G, contabilizando 21 pontos. Depois, na repescagem, encontrou a seleção de Cristiano Ronaldo e não conseguiu passar de fase. Por isso, espera fechar a temporada com uma vitória em cima dos italianos.

O último encontro entre a Turquia e a Itália aconteceu em 11 de junho de 2021, pela primeira fase da Eurocopa passada, que resultou no título do time italiano.

Pelo placar de 3 a 0, os italianos venceram os turcos com gols de Demiral, Immobile e Insigne.

Quem tá na Copa do Mundo 2022?

Vinte seleções já estão classificadas na Copa do Mundo de 2022, com início marcado para novembro.

As equipes do Catar, país anfitrião, Brasil, Argentina, Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Holanda, Irã, Coréia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Equador, Uruguai e Canadá já estão com os passaportes carimbados para o Mundial. Faltam apenas doze vagas para o quadro de participantes ficar completo.

O sorteio da fase de grupos será realizado na próxima sexta-feira, 1 de abril.

