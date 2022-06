Onde assistir Ucrânia x Armênia ao vivo, horário e escalações (11/06)

Seleções disputam a liderança do grupo na Liga das Nações neste sábado, com transmissão ao vivo

Valendo a liderança do grupo um na Liga B, as seleções de Ucrânia e Armênia se enfrentam neste sábado, 11 de junho, pela terceira rodada da Liga das Nações. Com a bola rolando a partir das 10h (Horário de Brasília), os times disputam em Stadion Miejski, em Lodz, com transmissão ao vivo. Dessa maneira, saiba onde assistir Ucrânia x Armênia hoje.

Onde assistir Ucrânia x Armênia hoje?

O jogo entre Ucrânia e Armênia hoje na Liga das Nações será transmitido ao vivo na ESPN e Star +.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN é o grande responsável por exibir o confronto para todo o Brasil neste sábado. Basta sintonizar a programação e curtir ao vivo.

Se preferir, pode assistir pelo Star +, serviço de streaming também por assinatura, disponível para aplicativo no tablet, computador e celular, além da smart TV.

Informações do jogo da Ucrânia x Armênia hoje:

Data: 11/06/2022

Horário: 10h (Horário de Brasília)

Local: Stadio Miejski, em Lodz, na Polônia

Arbitragem: Daniel Stefanski

Onde assistir: ESPN e Star +

Ucrânia e Armênia na Liga das Nações

Após perder a vaga na Copa para País de Gales, na repescagem da UEFA, a Ucrânia entra em campo neste sábado determinado a lutar até o fim pela classificação da primeira divisão. Pelo grupo um da liga B, o elenco aparece em segundo lugar com 3 pontos, tendo apenas uma vitória contra a Irlanda já que não disputou a primeira rodada.

Do outro lado, a seleção da Armênia aparece logo atrás, na terceira posição, com os mesmos 3 pontos já conquistados na Liga das Nações. Se vencer hoje, pode alcançar o rival do confronto e também a Escócia para assumir a ponta do grupo, tornando-se o favorito para brigar pela vaga de acesso.

Escalação da Ucrânia: Lunin; Syrota, Bondar, Popov; Kacharaba, Sydorchuk, Shaparenko, Mykolenko; Mudryk, Zubkov e Dovbyk. Técnico: Oleksandr Petrakov

Escalação da Armênia: Yurchenko; Hovhannisyan, Haroyan, Mkoyan, Hambardzumyan; Spertsyan, Grigoryan, Bayramyan; Barseghyan, Hovhannisyan e Adamyan. Técnico: Joaquín Caparrós

Palpites Ucrânia x Armênia

O elenco da Ucrânia tem pequena vantagem com relação ao adversário do confronto neste sábado. Porém, o embate ainda promete ser equilibrado dentro de campo. O empate também é um resultado provável.

Os ucranianos estão desfalcados, mas ainda mantém o bom futebol por uma partida que disputaram na Liga das Nações. Já os armênios tem uma vitória e uma derrota.

O torcedor deve ficar atento ao confronto para não perder nenhum lance.

Classificação grupo Ucrânia e Armênia

A segunda divisão da Liga das Nações, ou Liga B, conta com 16 seleções da Europa divididas em quatro grupos. No primeiro estão as equipes de Escócia, Ucrânia, Armênia e Irlanda.

A primeira colocada do primeiro segue para a primeira divisão enquanto a última de cada grupo é rebaixada até a terceira divisão.

1 Escócia – 3 pontos

2 Ucrânia – 3 pontos

3 Armênia – 3 pontos

4 Irlanda – 0 ponto