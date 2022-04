Onde assistir Union Berlin x Colônia, horário e escalações hoje (01/04)

Union Berlin e Colônia se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 15h30 (Horário de Brasília), na 28ª rodada do Campeonato Alemão, no Stadion An der Alten Försterei, em Berlim. Dessa maneira, confira a seguir todas as informações da transmissão e onde assistir Union Berlin x Colônia.

O time da capital alemã vem de derrota para o Bayern, enquanto os visitantes empataram com o Dortmund.

Onde assistir Union Berlin x Colônia

A partida entre Union Berlin e Colônia hoje vai ser transmitida no OneFootball, a partir das 15h30, pelo horário de Brasília.

O serviço de streaming do OneFootball está disponível tanto no site (www.onefootball.com) como também pelo aplicativo para Android e iOS, transmitindo ao vivo e totalmente de graça nesta sexta-feira.

Além de acompanhar pelo computador, o torcedor pode optar por assistir o jogo através do aplicativo ou até mesmo tablets, dependendo da opção que escolher.

+ Copa da Alemanha: conheça a história do torneio alemão

Provável escalação de Union Berlin e Colônia

Escalação do Union Berlin: Ronnow, Jaeckel, Knoche, Baumgartl, Khedira, Trimmel, Haraguchi, Promel, Giebelmann, Becker e Awoniyi

Escalação do Colônia: Schwabe, Ehizibue, Kilian, Hubers, Hector, Skhiri, Ozcan, Uth, Kainz, Andersson e Modeste

Mesmo com três rodadas de tropeços nas últimas semanas, o Union Berlin mantém a sua boa campanha no Campeonato Alemão durante a temporada. Em nono lugar com 38 pontos, o grupo coleciona até o momento dez vitórias, oito empates e nove derrotas, podendo subir na tabela se vencer hoje.

Do outro lado, o Colônia também faz uma boa temporada na competição alemã. Em sétimo lugar, coleciona 40 pontos ao vencer dez partidas, empatar em outras dez e perder sete na Bundesliga. Por isso, a vitória nesta sexta-feira é totalmente importante se quiser continuar brigando por uma vaga em torneios internacionais.

Union Berlin x Colônia último jogo

O último jogo entre Union Berlin e Colônia foi realizado em 7 de novembro de 2021, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão na primeira divisão, pela temporada atual.

Por 2 x 2, as equipes somaram apenas um ponto cada com gols de Modeste para o Colônia e Ryerson e Promel do lado de Berlin.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo dos times

Jogos da rodada na Bundesliga

No fim de semana, nove jogos pela 28ª rodada do Campeonato Alemão serão realizados durante a manhã e a tarde, seguindo até o domingo, 3 de abril de 2022.

Union Berlin x Colônia – 15h30

Arminia x Stuttgart – 10h30 (Sábado, 02/04)

Freiburg x Bayern de Munique – 10h30 (Sábado, 02/04)

Hoffenheim x Bochum – 10h30 (Sábado, 02/04)

Bayer Leverkusen x Hertha Berlin – 10h30 (Sábado, 02/04)

Eintracht Frankfurt x Greuther Furth – 10h30 (Sábado, 02/04)

Borussia Dortmund x RB Leipzig – 13h30 (Sábado, 02/04)

Augbusrg x Wolfsburg – 10h30 (Domingo, 03/04)

Borussia M. x Mainz – 12h30 (Domingo, 03/04)

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes.