Onde assistir Unión de Santa Fe x Nacional (5/7): horário e transmissão

Primeiro jogo das oitavas da Sul-Americana entre as equipes contou com a vitória do Nacional por 2 x 0 diante do Unión de Santa Fe

Pelas oitavas de final da Sul-Americana, saiba onde assistir Unión de Santa Fe x Nacional hoje. Nesta terça-feira, 5 de julho, as equipes se enfrentam pela partida de volta no Estádio 15 de Abril, em Santa Fé. Com início a partir das 19h15 (horário de Brasília), saiba onde assistir o jogo de hoje.

No primeiro confronto das oitavas, o Nacional venceu o time argentino por 2 x 0, jogando em casa.

Onde assistir Unión de Santa Fe x Nacional hoje?

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Onde assistir Unión de Santa Fe x Nacional hoje: Conmebol TV

Arbitragem: Piero Maza (CHI)

A Conmebol TV vai transmitir o jogo do Unión de Santa Fé e Nacional ao vivo para todos os estados do Brasil nesta terça-feira, 5 de julho, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana às 19h15 (horário de Brasília).

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal da Conmebol exibe as imagens para os usuários da TV paga, já que a emissora só está disponível entre as operadoras da Claro, Sky e DirecTV GO.

Para assistir online, o torcedor pode acessar os aplicativos do Now, DirecTV GO e Sky Play através do celular, tablet, computador e na smart TV.

Prováveis escalações de Unión de Santa Fe x Nacional:

Nenhum novo desfalque foi encontrado para o comandante Gustavo Munúa.

Escalação do Unión de Santa Fe: Mele; Corvalán, Polenta, Vera, Calderón; Machuca, Roldán, Portillo, Zenon; Luna e Gallegos.

Assim como para o adversário, Pablo Repetto, técnico do time uruguaio, também não tem novos jogadores com lesão entre o plantel.

Escalação do Nacional: Rochet; Lozano, Risso, Léo Coelho, Cándido; Carballo, Trezza, Rodríguez, Castro; Gigliotti e Fagúndez Rosa.

Como estão as equipes na temporada?

Depois de perder a partida de ida na Sul-Americana, o Unión de Santa Fe venceu o Lanús no fim de semana pelo Campeonato Argentino, reconquistando a confiança necessária para lutar pela classificação na Sul-Americana no jogo de hoje.

O time argentino terminou em primeiro lugar no grupo H da competição com 12 pontos, responsável por eliminar o Fluminense, Junior Barranquilla e Oriente Petrolero. Foram três vitórias e três empates, sem perder nenhum dos seis confrontos que disputou. Pelo Campeonato Argentino o elenco vem na 9ª posição com 10 pontos, colecionando três vitórias, um empate e duas derrotas.

O Nacional, por outro lado, tem a vantagem do seu lado para esta terça-feira e, por isso, só precisa de um empate para carimbar a vaga nas quartas de final da Sul-Americana. O elenco uruguaio se garantiu no mata-mata depois de terminar em terceiro lugar no grupo C da Libertadores, com duas vitórias, um empate e três derrotas em seis rodadas jogadas.

O desempenho do clube deixou a desejar, marcando apenas sete gols e também tomando sete em casa e dentro. Agora, o Nacional precisa dar a volta por cima para lutar pelo título ao fim da temporada. Por fim, no Campeonato Uruguaio, está em primeiro lugar no grupo B com nove pontos, somando-se três vitórias.

Relembre no vídeo a seguir como foi a primeira partida das oitavas.