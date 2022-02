URT x América-MG: onde assistir e horário hoje na TV ao vivo – 19/02

URT x América-MG se enfrentam neste sábado, 19/02, com a bola rolando a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Zama Maciel, com transmissão da TV Globo pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. Confira qual é o horário do jogo e onde assistir hoje.

Onde assistir URT x América MG

O jogo do URT e América-MG hoje vai passar na TV aberta da Globo (Minas Gerais) e no pay-per-view Premiere, a partir das 16h30 (Horário de Brasília).

A plataforma do Premiere só está disponível para assinantes através de operadoras da TV paga ou com o conteúdo por R$49,90 até R$89,90.

Escalação de URT x América-MG

O time do URT aparece em nono depois de vencer somente um jogo, empatar outros três e perder também em três na temporada. Agora, precisa se esforçar para conseguir subir na classificação se quiser permanecer na elite do futebol mineiro e, consequentemente, seguir para a próxima fase deste ano.

URT: Gustavo Silva; Nininho, Breno Calixto, Yan, Derlan, Jhonathan; Iago Martins, Jessé, Diogo Peixoto; Frank, Mateus

O time do América-MG vem de vitória contra o Patrocinense na última rodada do Campeonato Mineiro. Com o resultado, conseguiu aumentar a sua vantagem e seguir para o terceiro lugar com 13 pontos, ou seja, venceu em toda a competição até o momento quatro partidas, empatou uma e perdeu duas.

América-MG: Jailson; Raúl, Iago Maidana, Éder, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Juan Ramírez; Henrique Almeida, Rodriguinho, Kawê

Confira como foi o último jogo do URT x América-MG

Palpite URT x América-MG

Na teoria, por ter um desempenho em campo muito mais sólido e superior ao do adversário, o elenco do América Mineiro é o favorito para vencer o jogo do Campeonato Mineiro hoje.

Entretanto, como tem pela frente o jogo da Libertadores no meio da semana que vem, é provável que o Coelho opte por poupar alguns jogadores e, por isso, tonar a partida para o URT mais fácil de chegar até a vitória.

Por isso, o jogo de hoje deve ser equilibrado em campo, com os dois times mostrando o melhor em campo e buscando o lado ofensivo.

