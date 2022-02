Onde assistir Uruguai x Venezuela e horário das Eliminatórias hoje – 01/02

Em partida válida pela 16ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Uruguai enfrenta a Venezuela nesta terça-feira, 01/02, com a bola rolando às 20h (horário de Brasília), no Estádio Centenário. As duas equipes venceram na rodada passada. Confira onde assistir ao jogo entre Uruguai x Venezuela hoje ao vivo.

Onde assistir Uruguai x Venezuela ao vivo hoje

O jogo entre Uruguai e Venezuela hoje terá transmissão do canal SporTV 3, disponível ao vivo somente pela TV fechada e por assinatura em operadoras de televisão.

Os assinantes da TV fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes acompanham através do Premiere, serviço de streaming pago através do site ou o aplicativo para Android e iOS.

Horário: 20h (horário de Brasília)

TV: SporTV 3

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com) por assinatura

O time do Uruguai vem de vitória em cima do Paraguai na rodada anterior. Agora, em 5ª posição com o total de 19 pontos, o elenco uruguaio contabiliza cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas em toda a temporada das Eliminatórias, podendo se classificar de maneira direta e até com a vaga na repescagem nas próximas semanas.

Enquanto isso, a Venezuela é uma das poucas seleções que praticamente não tem boas chances de ir para a Copa do Mundo devido ao seu histórico. Na lanterna da tabela, 10º lugar com 10 pontos, coleciona três vitórias somente, um empate e onze derrotas, entrando em campo apenas para cumprir a tabela.

Escalação do jogo do Uruguai e Venezuela hoje

O time do Uruguai não pode contar com Vecino, suspenso.

Do outro lado, a Venezuela não tem desfalques.

Escalação do jogo do Uruguai hoje: Rochet; Ronald Araújo, Godín, Giménez, Mathías Olivera; Canobbio, Bentacur, Valverde, Pellistri; Darwin Ñúñez, Luis Suárez

Escalação do jogo da Venezuela hoje: Faríñez; Hernández, Chancellor, Ferraresi, González; Rincón, José Martínez, Oterro, Machís, Soteldo; Rondón

Relembre o último jogo entre Uruguai x Venezuela.

Leia também:

Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa: veja a classificação atualizada