Onde assistir Valencia x Espanyol hoje no Campeonato Espanhol – 28/05

Pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Valencia x Espanyol se enfrentam neste domingo, no Estádio Mestalla, às 14h, horário de Brasília. Saiba onde assistir ao vivo e todos os detalhes da partida.

O Valencia não briga por mais nada e apenas cumpre tabela enquanto o Espanyol luta contra o rebaixamento.

Onde vai passar Valencia x Espanyol hoje

A partida entre Valencia x Espanyol será transmitida no Star Plus neste domingo. Nenhum canal de televisão vai exibir o duelo do Campeonato Espanhol.

Com exclusividade, a plataforma de streaming é quem vai transmitir as emoções da penúltima rodada. O torcedor precisa ser cliente para ter acesso ao catálogo de filmes e esportes ao vivo.

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Onde assistir Valencia x Espanyol: Star Plus

Federação espanhola impõe punição ao Valencia

Após a torcida do Valencia proferir ataques racistas para o jogador brasileiro Vinicius Júnior no último domingo, 21 de maio, a Federação Espanhola decidiu punir o Valencia. No entanto, na última sexta-feira, a entidade voltou atrás e reduziu a punição.

As alterações foram que uma parte dos assentos do estádio Mestalla ficará fechada por 2 jogos, além do valor da multa cair de 45 mil para 27 mil euros. A corte decidiu em favor do Valencia após o clube apelar no Comitê de Competições, de acordo com o G1.

A punição já está valendo.

Escalações de Valencia x Espanyol

Os anfitriões tem o desfalque de Marcos André, lesionado.

Do outro lado, o Espanyol não tem novas baixas no plantel de jogadores. Apenas Gori é quem se recupera no departamento médico do clube.

Valencia: Mamardashvili; Gabriel Paulista, Ozkacar, Gaya, Foulquier; Musah, González, Lino; André Almeida, Castillejo e Cavani.



Espanyol: Fernández; Montes, Sánchez, Gómez, Gil; Darder, Melamed, Souza, Suárez; Puado e Joselu.

Classificação do Campeonato Espanhol

Vinte clubes disputam o Campeonato Espanhol em 38 rodadas entre pontos corridos. O primeiro colocado será coroado o campeão, enquanto os três últimos vão para a segunda divisão.

1 Barcelona – 85 pontos

2 Real Madrid – 77 pontos

3 Atlético de Madrid – 73 pontos

4 Real Sociedad – 68 pontos

5 Villarreal – 63 pontos

6 Betis – 56 pontos

7 Osasuna – 50 pontos

8 Athletic Bilbao – 50 pontos

9 Girona – 49 pontos

10 Sevilla – 49 pontos

11 Mallorca – 47 pontos

12 Rayo Vallecano – 46 pontos

13 Valencia – 40 pontos

14 Celta de Vigo – 40 pontos

15 Almería – 39 pontos

16 Getafe – 38 pontos

17 Cádiz – 38 pontos

18 Real Valladolid – 38 pontos

19 Espanyol – 35 pontos

20 Elche – 21 pontos

