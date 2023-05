Onde assistir Vizela x Sporting hoje no Campeonato Português – 26/05

Pela última rodada do Campeonato Português, as equipes de Vizela x Sporting se enfrentam nesta sexta-feira, 26 de maio, no Estádio do FC Vizela, às 17h15, horário de Brasília. Os anfitriões não brigam por mais nada, enquanto o Sporting quer confirmar a vaga na Liga Europa.

Como assistir Vizela x Sporting hoje ao vivo

A partida entre Vizela x Sporting no Campeonato Português será transmitida no Star Plus nesta sexta-feira. O duelo tem início às 17h15, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil.

Nenhuma emissora de televisão vai exibir o confronto hoje. É preciso ser cliente da plataforma de streaming para assistir ao vivo a partida de futebol português.

Dá para ver o Star Plus no celular, computador, tablet ou smartv.

Horário: 17h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do FC Vizela

Onde assistir: Star Plus

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

Sem vencer por seis rodadas, o Vizela entra em campo nesta sexta-feira apenas para cumprir tabela na última rodada do Campeonato Português. Em 11º lugar com 40 pontos, não briga por vagas em torneios internacionais e também não vai cair para a segunda divisão. O time apenas busca fechar o ano com uma vitória.

Do lado do Sporting, o clube também não briga pelo título português da temporada. O time de Lisboa apenas quer confirmar a vaga para a fase de grupos da Liga Europa na próxima edição. Em quarto lugar, tem 71 pontos com 22 vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Escalações de Vizela x Sporting

O Vizela não tem novos desfalques em seu plantel.

Já o Sporting não pode contar com Cabral e Juste para o jogo da última rodada.

Vizela: Buntic; Kiki, Fernandes, Anderson, Silva; Guzzo, Claudemir, Moreira, Samu; Bondoso e Osmajic.

Sporting: Israel; Neto, Diomande, Inácio; Santos, Morita, Essugo, Bellerín; Fatawu, Paulinho e Rochinha.

Última rodada do Campeonato Português

Pela última rodada do Campeonato Português, 34ª rodada, nove confronto serão disputados entre sexta-feira até sábado. Todas as dezoito equipes entram em campo.

Sexta-feira, 26/05:

Rio Ave x Famalicão – 15h

Vizela x Sporting – 17h15

Sábado, 27/05:

Gil Vicente x Casa Pia – 08h45

Estoril x Marítimo – 11h30

Chaves x Boavista – 11h30

Portimonense x Arouca – 14h

Benfica x Santa Clara – 14h

Porto x Vitória SC – 14h

Braga x Paços Ferreira – 16h30

Leia também:

Quais são os maiores campeões do Campeonato Português?