Onde vai passar ao vivo e horário do jogo do Avaí x Barra hoje – 29/01

Onde vai passar ao vivo e horário do jogo do Avaí x Barra hoje – 29/01

Disputando os três pontos pela terceira rodada do Campeonato Catarinense, as equipes de Avaí x Barra se enfrentam neste sábado, 29/01, a partir das 19h (horário de Brasília), jogando no Estádio Ressacada. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo do Avaí hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Avaí hoje O jogo de hoje vai passar na TV NSports, plataforma de streaming somente online com cobertura completa para todo o Brasil. O serviço de streaming está disponível apenas no site oficial (www.tvnsports.com.br) por diferentes valores na opção de compra.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports

Escalações de Avaí x Barra

Nenhuma das equipes tem desfalques para o confronto deste sábado na terceira rodada.

Provável escalação de Avaí: Douglas; Matheus Ribeiro, Fagner Alemão, Arthur Chaves, Diego Matos; Eduardo, Bruno Silva, Lourenço, Vinícius Leite; Renato, Copete

Provável escalação do Barra: Bruno Grassi; Lenon, Cleyton, Fredson, Dudu Paraíba; Felipe Baiano, Arthur, Renatinho, Dudu Silva; Gabriel Pires, Dudu

Como estão as equipes no Campeonato Catarinense?

A equipe do Avaí não tem o início de temporada que gostaria. Isso porque, ocupando a 10ª posição do Campeonato Catarinense com apenas 1 ponto, preocupa a torcida com o seu desempenho em campo. Sob o comando do técnico Claudinei Oliveira, o time de Florianópolis deve entrar com toda a força no elenco.

Enquanto isso, o time do Barra se mantém uma posição, em 9º com o mesmo 1 ponto na temporada, depois de perder e empatar diante do Figueirense na última quarta-feira jogando em casa. Por isso, na rodada deste sábado, os visitantes promete dar trabalho aos rivais.

Leia também:

Quem ganhou a Copinha 2022: Palmeiras é campeão pela primeira vez