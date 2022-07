Onde vai passar Barcelona x Juventus amistoso hoje (26/07)

Em promessa de grande jogo, as equipes de Barcelona e Juventus se enfrentam nesta terça-feira, 26 de julho, em amistoso internacional na pré-temporada, realizado em Cotton Bowl, no Texas. Com início às 21h30 (Horário de Brasília), confira onde vai passar Barcelona x Juventus amistoso hoje ao vivo.

Onde vai passar Barcelona x Juventus hoje

A partida será realizada às 21h30 (Horário de Brasília), e terá transmissão exclusiva pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star + ao vivo.

O canal da ESPN está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, enquanto a plataforma de streaming é disponibiliza para assinantes no site (www.starplus.com) e também no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Barcelona e Juventus se enfrentaram em 15 oportunidades, segundo informações do portal de estatísticas O Gol, entre Champions League, Recopa Europeia e Taça das Cidades.

Data: 26/07/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Cotton Bowl, em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos

Onde vai passar Barcelona x Real Juventus: ESPN e Star +

Amistoso Barcelona x Juventus

Enquanto a nova temporada de futebol não começa na Europa, o torcedor tem a chance de se aventurar com amistosos internacionais na pré-temporada. A agenda está lotada e promete grandes encontros como o de hoje, Barcelona e Juventus nesta terça-feira, 26 de julho. O palco do confronto é o Cotton Bowl, em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos.

O Barcelona já enfrentou nesta pré-temporada o A-Leagues Stars, Olot, Inter Miami e o Real Madrid, com três vitórias e um empate. Sob o comando de Xavi, o clube conta com as novas contratações Lewandowski, do Bayern de Munique, e Raphinha, do Leeds. No clássico contra o Real Madrid, o brasileiro marcou o seu primeiro gol.

A Juventus, por outro lado, tenta se recuperar após a temporada desastrosa que teve no ano passado. Sem título italiano e muito menos a classificação para a final da Champions, o clube de Turim busca treinar os jogadores ao máximo, pronto para encontrar a seleção perfeita ao Campeonato Italiano deste ano. Com Allegri, as novas contratações são Pogba, do Manchester United, Bremmer, do Torino, e Di Maria, do PSG.

Último jogo de Barcelona x Juventus

No dia 8 de dezembro de 2020, Barcelona e Juventus se enfrentaram pela última vez. Porém, a data não trouxe um simples confronto da fase de grupos e sim o reencontro de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Por 3 a 0, a equipe da Juventus levou a melhor com gols de Cristiano Ronaldo, dois de pênaltis, e McKennie. Com o resultado, o elenco italiano garantiu-se na próxima etapa da Champions League, as oitavas de final da temporada. Naquele mesmo ano, entretanto, nenhum dos dois chegou longe.

Confira como foi a última partida entre Barcelona e Juventus.

