Onde vai passar Borussia Dortmund x Bayern DE GRAÇA e horário (08/10)

Clássico chamado de Der Klassiker é válido pela nona rodada do Campeonato Alemão neste sábado

É dia de clássico alemão! Na tarde deste sábado, Borussia Dortmund e Bayern de Munique se enfrentam no Der Klassiker às 13h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, pela nona rodada do Campeonato Alemão. Para não perder nenhum detalhe, saiba onde vai passar Borussia Dortmund x Bayern hoje de graça.

O Dortmund segue com 15 pontos na quarta posição da tabela, com a soma de cinco vitórias e três derrotas. Na última quarta-feira, goleou o Sevilla na terceira rodada da Champions em 4 a 1, competição em que é um dos favoritos a avançar até a próxima fase.

Do outro lado, o Bayern de Munique se mantém na terceira posição com 15 pontos também, mas com quatro vitórias, três empates e uma derrota em vantagem no saldo de gols. Se vencer não assume a liderança, mas consegue se realocar na disputa pela primeira posição. Na última terça venceu o Viktoria Plzen por 5 x 0, em casa.

Onde vai passar Borussia Dortmund x Bayern hoje

O jogo do Borussia Dortmund e Bayern de Munique hoje vai passar na BAND e OneFootball, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), para todo o país ao vivo e de graça.

Pela TV aberta, a BAND exibe o Der Klassiker ao vivo e de graça em todos os estados do país com narração de Datena e comentários de Craque Neto e Rafael Oliveira. A emissora transmite o clássico no canal principal e em afiliadas.

Outra opção é o site da emissora (www.band.uol.com.br) que retransmite as imagens do jogo sem cobrar nada ao torcedor. Se preferir, pode acessar o aplicativo do OneFootball, disponível para celular e tablet, ou o site www.onefootball.com.

Horário: 13h30 (Horário de Brasília)

Local: Signal Iduna Park

Onde vai passar Borussia Dortmund x Bayern hoje: BAND e OneFootball

Histórico de Borussia Dortmund x Bayern de Munique

Em toda a história do clássico alemão na Bundseliga, o Bayern de Munique é quem tem a vantagem com 52 vitórias e 25 triunfos ao Borussia Dortmund. Nos doze jogos recentes, o Bayern só perdeu duas vezes.

No quesito gols no Campeonato Alemão, o Bayern marcou 213 vezes contra 219 em toda a competição para o Borussia Dortmund.

Além da disputa no futebol, os times também são conhecidos pela troca de jogadores, como é o caso de Hummels e Lewandowski, um dos casos mais famosos. Hoje, o polonês é jogador do Barcelona.

O último encontro de Bayern e Borussia Dortmund aconteceu em 23 de abril de 2022, na temporada passada, pela 31ª rodada do Campeonato Alemão, com vitória de 3 x 1 para o Bayern.

Confira no vídeo como foi a última partida entre as equipes.



+ PSG e Manchester City: quem tem o dono de clube mais rico?

Escalações de Borussia Dortmund x Bayern de Munique

O elenco anfitrião não poderá contar com Bynoe-Gittens, Dahoud, Haller, Morey e Marco Reus, astro do time que se lesionou recentemente.

Escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Ozcan, Adeyemi, Brandt; Malen e Moukoko.

Para os bávaros, apenas Hernandez e Sarr estão lesionados, enquanto Muller não foi indicado na convocação para o clássico.

Escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Sabitzer, Sane, Musiala; Mane e Gnabry.

+ Próximas Olimpíadas: onde e quando serão realizadas

Classificação do Campeonato Alemão 2022

Dezoito equipes disputam a Bundesliga, a primeira divisão do futebol alemão, em 34 rodadas divididos em primeiro e turno segundo.

1 Union Berlin – 17 pontos

2 Freiburg – 17 pontos

3 Bayern de Munique – 15 pontos

4 Borussia Dortmund – 15 pontos

5 Hoffenheim – 14 pontos

6 Eintracht Frankfurt – 14 pontos

7 Colônia – 13 pontos

8 Werder Bremen – 12 pontos

9 Borussia Monchengladbach – 12 pontos

10 Augsburg – 12 pontos

11 RB Leipig – 11 pontos

12 Mainz – 11 pontos

13 Wolfsburg – 8 pontos

14 Hertha Berlin – 7 pontos

15 Schalke 04 – 6 pontos

16 Stuttgart – 5 pontos

17 Bayer Leverkusen – 5 pontos

18 Bochum – 5 pontos

Leia também: Quais são os 5 maiores artilheiros da história do Flamengo