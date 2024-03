Onde vai passar Botafogo hoje ao vivo: canal, horário e escalações (27/03)

O duelo entre Boavista x Botafogo partida válida pelo jogo de ida da final da Taça Rio começa às 19h30 (Horário de Brasília), no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá. Para acompanhar os lances, saiba onde vai passar Botafogo ao vivo hoje.

Onde vai passar Botafogo hoje?

O jogo do Botafogo hoje contra o Boavista vai passar na Band, Bandsports e Canal Goat, a partir das 19h30, no horário de Brasília. O jogo de volta está marcado para domingo, dia 31 de março, no Nilton Santos.

Ficha técnica do jogo do Boavista x Botafogo hoje:

Data: 27/03/2024

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Onde assistir: Band, Bandsports e Canal Goat

Escalação do Boavista x Botafogo

Escalação do Boavista:​ ​André Luiz, Ludke, Mizael, Gabriel Almeida, Pablo Maldini e Alyson; William Oliveira, Crystopher e Ryan Guilherme; Cristian Renato e Jefferson Souza.

Escalação do Botafogo: Gatito Fernandez, Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Raí (Kauê); Júnior Santos, Emerson Urso (Yarlen) e Tiquinho Soares.

Leia mais: Qual a última vez que o Botafogo foi campeão brasileiro