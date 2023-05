Onde vai passar jogo da Red Bull Bragantino na Sul-Americana - 02/05

RB Bragantino e Estudiantes se enfrentam nesta terça-feira, 02 de maio, pela terceira rodada do grupo C na Copa Sul-Americana às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. O jogo da Red Bull Bragantino na Sul-Americana é confronto direito pela liderança.

Tanto Bragantino como Estudiantes tem seis pontos no grupo. Quem vencer assume a primeira posição e abre vantagem contra o rival. Também estão no grupo Oriente Petrolero e Tacuary.

Onde assistir jogo da Red Bull Bragantino online

A partida entre RB Bragantino e Estudiantes vai passar no Star Plus, streaming disponível entre todos os estados do Brasil ao vivo. Para assistir o torcedor precisa ser assinante da plataforma. Entre no site (www.starplus.com), clique em "assine agora", faça o seu cadastro no site e tenha acesso à filmes, séries e documentários, além da transmissão de jogos ao vivo.

O canal de televisão paga ESPN vai transmitir o jogo da Red Bull Bragantino na Sul-Americana nesta terça-feira, válido pela terceira rodada da competição de futebol. Os canais ESPN são responsáveis pela transmissão da Copa Sul-Americana.

Escalações de RB Bragantino x Estudiantes

Veja quem entra em campo nessa terça-feira, 2 de maio:

RB Bragantino: Lucão; Aderlan, Eduardo Santos, Natan, Juninho Capixaba; Gustavinho, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista; Helinho, Eduardo Sasha e Mosquera.

Estudiantes: Daniel Sappa; Núñez, Guasone, Romero; Rodríguez, Godoy, Zuqui, Gastón Benedetti Taffarel; Rollheiser, Matías Godoy e Boselli.

Qual é o grupo na Sul-Americana?

Estão no grupo C ao lado do RB Bragantino as equipes de Estudiantes, Tacuary e Oriente Petrolero. São seis rodadas na fase de grupos da Sul-Americana onde os times se enfrentam em dois turnos por pontos corridos.

Cada vitória garante três pontos ao elenco, enquanto o empate dá apenas um aos dois lados. O primeiro colocado avança para as oitavas de final enquanto o segundo colocado disputará os playoffs com o terceiro lugar da Libertadores nos grupos.

GRUPO C

1 RB Bragantino - 6 pontos

2 Estudiantes - 6 pontos

3 Oriente Petrolero - 0 pontos

4 Tacuary - 0 pontos

Data do mata-mata

Com o calendário já definido, as oitavas de final da Sul-Americana serão disputadas entre 2 a 9 de agosto, ida e volta respectivamente. O sorteio que define os confrontos está marcado para 21 de julho.

Antes da bola rolar nas oitavas, os playoffs serão definidos entre 12 e 19 de julho com o segundo lugar de cada grupo ao lado dos terceiros colocados nos grupos da Libertadores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CONMEBOL Sudamericana (@sudamericanabr)

Leia também: Como assistir a Libertadores 2023 no Paramount+ na fase de grupos