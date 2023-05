Onde vai passar jogo da Roma e Inter de Milão hoje ao vivo - 06/05

O Napoli é campeão italiano da temporada. Agora, restam apenas as disputas por vagas na Champions, Liga Europa e Conference League. Neste sábado, 06 de maio, Roma e Inter de Milão protagonizam clássico italiano no Estádio Olímpico de Roma, às 13h, horário de Brasília, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano.

As duas equipes disputam na parte de cima da classificação por uma vaga na Champions. A Inter está em quarto lugar com 60 pontos, dentro da zona de classificação, enquanto a Roma vem na sétima posição com 58, fora do G-6 na tabela.

Onde assistir jogo da Roma e Inter de Milão hoje

A ESPN transmite na TV paga o jogo da Roma e Inter de Milão hoje no Campeonato Italiano neste sábado. O duelo vai começar às 13h, horário de Brasília. O Star Plus também exibe a partida ao vivo.

Quem é cliente da operadora de televisão paga pode assistir do conforto do sofá em qualquer lugar do Brasil. Já o Star Plus, serviço de streaming, está disponível pelo computador, celular, tablet ou smartv.

Por mês, o valor mais barato é de R$ 40,90.

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma

Onde assistir: ESPN 4 e Star Plus

Escalações de Roma x Inter de Milão

José Mourinho não terá Celik, suspenso, além de El Shaarawy, Kumbulla, Smalling, Diego Llorente, Karsdorp e Wijnaldum por lesão.

Já Simone Inzaghi não tem Gosens e Skriniar. Ambos os treinadores deverão utilizar reservas com titulares já que terão jogos da Champions e Liga Europa no meio da semana.

Roma: Rui Patrício; Ibañez, Cristante, Mancini; Spinazzola, Matic, Bove, Zalewski; Pellegrini, Abraham e Solbakken.

Inter de Milão: Onana; Acerbi, Darmian, Bastoni; Barella, Dumfries, Brozovic, Dimarco, Mkhitaryan; Correa e Romelu Lukaku.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Inter (@inter)

Quem mais venceu entre Roma e Inter?

O duelo entre Roma e Inter de Milão foi disputado em 213 oportunidades, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt. O elenco de Milão leva vantagem com 94 vitórias, enquanto a Roma possui 62 triunfos, além de 57 empates.

No quesito gols, a Inter também sai na frente com 354 marcações contra 288 da Roma. O último encontro dos dois times foi em 1º de outubro de 2022, na temporada atual, pela oitava rodada do Campeonato Italiano.

A Roma levou a melhor por 2 a 1, fora de casa.

Próximos jogos

Após o clássico no fim de semana pelo Campeonato Italiano, Inter de Milão e Roma voltam a jogar no meio da semana em competições internacionais. A equipe de José Mourinho entra em campo pela semifinal da Liga Europa enquanto a Inter disputará a fase final da Champions.

Na quarta-feira, 10 de maio, a Inter recebe o Milan pelo primeiro confronto da semifinal às 16h, horário de Brasília, no Estádio Giuseppe Meazza. Quem vencer abre vantagem na série.

Já a Roma, na quinta-feira, enfrentará o Bayer Leverkusen pela primeira partida da semifinal da Liga Europa, no Estádio Olímpico de Roma, às 16h, horário de Brasília.

Leia também:

Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano?

Após 33 anos de seca, Napoli é campeão italiano em 2023