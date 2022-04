Onde assistir Barcelona x Cádiz ao vivo, horário e escalações hoje (18/04)

Fechando o fim de semana, o Barcelona enfrenta o Cádiz nesta segunda-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol no Camp Nou, na cidade de Barcelona. Dessa maneira, saiba onde assistir Barcelona x Cádiz ao vivo.

O Barça foi eliminado da Liga Europa pelo Frankfurt, enquanto o Cádiz vem de derrota para o Betis na La Liga.

Onde assistir Barcelona x Cádiz

O jogo do Barcelona e Cádiz hoje vai ser transmitido no Star + (Serviço de Streaming), a partir das 16h, no horário de Brasília.

O torcedor vai assistir o jogo do Campeonato Espanhol nesta segunda-feira somente online. Isso porque apenas o Star + vai transmitir a partida.

O serviço de streaming da Disney é por assinatura. Pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês, você pode acompanhar filmes, séries, documentários e os principais jogos nos mais variados esportes da temporada. Basta acessar o site (www.starplus.com) e escolher o pacote.

Data: 18/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Camp Nou, em Barcelona

Onde assistir: Star +

Barcelona e Cádiz no Campeonato Espanhol

Eliminado da Liga Europa nas quartas de final pelo Eintracht Frankfurt, o Barcelona volta a jogar nesta segunda-feira, mas agora no Campeonato Espanhol. O grupo de Xavi vira as atenções ao jogo que pode diminuir a diferença do vice líder com o Real Madrid, cada vez mais próximo do topo. Neste momento, está em segundo lugar com 60 pontos.

Do outro lado, o Cádiz vive um complicado momento de escapar da zona de rebaixamento. Em décimo oitavo lugar com 28 pontos, o grupo tem apenas 5 vitórias em 31 partidas disputadas, com um rendimento totalmente abaixo do esperado pela torcida. Porém, se vencer, escapa da degola.

Provável escalação do Barcelona x Cádiz hoje

Escalação do Barcelona: Ter Stegen, Eric García, Alba, Lenglet, Dani Alves, Busquets, Gavi, De Jong, Torres, Dembele e Aubameyang

Escalação do Cádiz: Ledesma, Akapo, Chust, Hernández, Espino, Alejo, Mari, Emeterio, Idrissi, Negredo e Pérez

Último jogo do Barcelona x Cádiz

Cádiz 0 x 0 Barcelona – 23/09/2021 – Campeonato Espanhol

Barcelona 1 x 1 Cádiz – 21/02/2021 – Campeonato Espanhol

Cádiz 2 x 1 Barcelona – 05/12/2020 – Campeonato Espanhol

Confira no vídeo a seguir como foi um dos últimos jogos entre os dois times.

