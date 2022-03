Onde vai passar jogo do Corinthians hoje ao vivo e horário (24/03)

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje? Equipe enfrenta o Guarani nesta quinta-feira, a partir das 19h, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, na capital do estado. Com transmissão gratuita no Youtube, confira todos os detalhes do jogo.

Equipe do Timão vem de vitória contra o Novorizontino, enquanto o Guarani empatou com o São Bernardo.

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje

O jogo entre Corinthians x Guarani terá transmissão ao vivo na Youtube, Premiere e Paulistão Play, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

O canal do Paulistão no Youtube é o grande responsável por transmitir de maneira gratuita para todo o Brasil nesta quinta-feira o jogo do Corinthians. Basta sintonizar o site e assistir seja no site, tablets, TV e aplicativo.

A plataforma do Premiere vai passar o jogo em operadoras de TV e no site (www.premiere.globo.com) por valores de R$49,90 até R$89,90. Já o streaming da FPF, o Paulistão Play, pode ser encontrado (www.paulistaoplay.com.br) por R$34,99.

A arbitragem fica por conta de Flávio Rodrigues, assistentes Marcelo Carvalho, Daniel Luis e Fabiano Monteiro. No Árbitro de Vídeo, Rodrigo Guarizo.

+ Classificação geral do Campeonato Paulista 2022 atualizada

Escalação de Corinthians x Guarani

O elenco do Corinthians vem como o grande favorito no confronto desta quinta-feira. O Timão terminou em primeiro lugar no grupo A do Paulistão com 23 pontos, ou seja, venceu sete partidas, empatou duas e perdeu as outras três que disputou. Agora, tem o objetivo de vencer se quiser chegar até a semifinal e disputar o título, o 31º da sua história.

Provável Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil, Lucas Piton, Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto, Júnior Moraes, Willian e Róger Guedes.

Enquanto isso, o Guarani garantiu-se em segundo lugar com 14 pontos, contabilizando quatro vitórias, dois empates e seis derrotas disputadas na temporada do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira não é o favorito no duelo, mas deve colocar força total nos gramados contra o seu adversário.

Provável Guarani: Rafael Martins, Matheus Pereira, Ronaldo Alves, João Victor, Mateus Ludke, Bruno Aparecido, Madison, Ronald, Júlio Cesar, Giovanni Augusto e Lucão do Break

Corinthians x Guarani último jogo

O último encontro entre o Corinthians e Goiás foi realizado em 11 de abril de 2022, durante a primeira fase do Campeonato Paulista em 2021.

Sob o resultado de 1 x 0, o Timão venceu com gol de Cauê no segundo tempo.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo entre os times.

