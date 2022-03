Onde vai passar jogo do Cruzeiro de graça na TV hoje e horário (19/03)

Onde vai passar jogo do Cruzeiro hoje? Equipe enfrenta o Patrocinense neste sábado, pela última rodada do Campeonato Mineiro, a partir das 16h30, no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio. Com transmissão da Rede Globo ao vivo, confira como assistir o jogo.

No último fim de semana, o Patrocinense perdeu para o Villa Nova justamente pela última rodada da competição, enquanto a Raposa venceu o Tuntum na Copa do Brasil durante a semana.

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje

O jogo do Cruzeiro e Patrocinense vai passar ao vivo no canal Globo, na TV aberta, e SporTV 3, a partir das 16h30, pelo Horário de Brasília para todo o estado de Minas Gerais.

A plataforma do Premiere (www.premiere.globo.com) também vai transmitir a partida, disponível em canais de operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Net e Oi, pelos valores extras de R$9,90 até R$89,90 no site oficial do pay-per-view ou também aplicativo para Android e iOS.

Escalações de Patrocinense x Cruzeiro

Em décimo lugar com 7 pontos, o time do Patrocinense não tem mais chance de classificação nem para a semifinal do Campeonato Mineiro como para o Troféu Inconfidência na temporada. Isso acontece porque tem um ponto de diferença diante do oitavo colocado, o último que se garante na fase. Agora, só cumpre tabela para encerrar a primeira fase com saldo positivo.

Enquanto isso, o Cruzeiro vem de vitória em cima do Tuntum, pela segunda fase da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Mineiro, o time azul disputa a liderança com o Galo, tendo 22 pontos em segundo lugar. Dessa maneira, se vencer o jogo de hoje e o rival perder, assume a ponta e garante vantagem na semifinal do Mineiro de 2022.

Provável Patrocinense: Jacsson; Marcos Vinicius, Douglas Henrique, Alisson, Samuel Conceição; Michel Elói, Márcio Jonatan, Matheus; Aslen, Igor e Wellington.

Provável Cruzeiro: Rafael; Romulo, Oliveira, Brock, Santos; Oliveira, Caneson, João Paulo, Waguininho; Vitor Roque e Edu.

Último jogo Patrocinense x Cruzeiro

A última vez que Patrocinense e Cruzeiro se enfrentaram aconteceu em 25 de abril de 2021, na temporada passada, pela primeira fase do Campeonato Mineiro de 2021.

Sob o resultado de 4 a 0, a Raposa goleou os rivais jogando em casa com gols de Pottker, dois, Matheus Barbosa e Jadson.

Assista ao vídeo e relembre a última disputa entre as duas equipes.

Jogos do Campeonato Mineiro hoje

Seis jogos vão acontecer neste sábado pela última rodada do Campeonato Mineiro na primeira fase.

Patrocinense x Cruzeiro – 16h30

Athletic x Villa Nova – 16h30

América-MG x Tombense – 16h30

URT x Democrata – 16h30

Atlético-MG x Caldense – 16h30

Pouso Alegre x Uberlândia – 16h30

