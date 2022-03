Onde vai passar Cruzeiro x Pouso Alegre? Onde assistir e horário (13/03)

Onde vai passar Cruzeiro x Pouso Alegre no Campeonato Mineiro? Equipes se enfrentam neste domingo, pela décima rodada, a partir das 17h30, no Estádio do Mineirão. Com transmissão ao vivo somente no streaming, descubra todas as informações sobre a partida de hoje.

Onde vai passar Cruzeiro x Pouso Alegre

O jogo do Cruzeiro x Pouso Alegre hoje vai passar no pay-per-view O Tempo Sports. A plataforma está disponível através do site (app.otemposports.otempo.com.br) ou aplicativo para Android e iOS por R$ 59,90 ou R$19,90 a partida avulsa.

A partida entre Cruzeiro e Pouso Alegre vai começar às 17h30, cinco e meia da tarde pelo horário de Brasília, jogando no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais.

Informações do jogo Cruzeiro e Pouso Alegre hoje

Data: 13/03/2022

Horário: 17h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão

Onde assistir jogo de hoje: O Tempo Sports

Últimos jogos Cruzeiro x Pouso Alegre

18/04/2021 – Pouso Alegre 1 x 0 Cruzeiro – Campeonato Mineiro

25/04/1990 – Cruzeiro 2 x 0 Pouso Alegre – Campeonato Mineiro

Confira como foi o último jogo do Cruzeiro e Pouso Alegre.

Escalação do jogo do Cruzeiro e Pouso Alegre:

Cruzeiro: Rafael Cabral; Rômulo, Oliveira, Eduardo Brock, Rafael Santos; Willian, Pedro Castro, Fernando Canesin; Daniel Jr, Vitor Roque, Edu

Pouso Alegre: Marangoni; Ernande, Ramón dos Santos, Luanderson, Elivelton Lima; Gledson Paixão, Ebere, Lucas Gonçalves; Moraes, Denner, Iago

O Cruzeiro acabou derrotado no clássico diante do Galo na última rodada do Campeonato Mineiro. Por isso, buscando carimbar a classificação até a semifinal, precisa do resultado neste domingo para conseguir chegar com todo o gás necessário na competição. Em toda a temporada, tem seis vitórias, um empate e duas derrotas.

Enquanto isso, o Pouso Alegre vem em décimo primeiro lugar com 6 pontos, ou seja, corre o risco de ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Para isso não acontecer, precisa vencer o confronto de hoje de qualquer maneira e torcer por tropeços dos seus adversários diretos na tabela pela rodada.

Cruzeiro x Pouso Alegre Palpite

Enquanto o Cruzeiro faz uma boa temporada no Campeonato Mineiro, o Pouso Alegre aparece na lanterna, buscando de qualquer maneira escapar da zona de rebaixamento este ano.

Por isso, a Raposa é a grande favorita no confronto deste domingo. Contando com o fato de jogar em casa, a torcida deve apoiar completamente o elenco, que deve vencer com placar em 2 ou 3 a 0.

