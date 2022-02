Onde vai passar jogo do Espanyol x Barcelona hoje e horário – 13/02

As equipes de Espanyol e Barcelona entram em campo na tarde deste domingo, 13/02, a partir das 17h (Horário de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol no Estádio Cornellà-El Prat. Saiba quais são os horários, escalações e onde assistir ao jogo do Barcelona hoje.

Onde assistir jogo do Barcelona hoje

O Star + (Serviço de Streaming da Disney) vai passar o jogo do Espanyol e Barcelona ao vivo neste domingo para todo o Brasil a partir das cinco horas da tarde.

A plataforma está disponível somente por assinatura no site (www.starplus.com) e no aplicativo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Cornellà-El Prat

TV: Sem transmissão

Online: Star +

Sem ganhar uma partida no Campeonato Espanhol por quatro rodada, o Espanyol precisa do resultado neste domingo se quiser se afastar por completo da zona de rebaixamento na temporada. Em décimo terceiro com 27 pontos, ainda tem o sonho de alcançar uma vaga em competições europeias na próxima temporada.

Enquanto isso, o Barcelona vem de vitória contra o Atlético de Madrid na última rodada da La Liga, ganhando toda a confiança para o jogo de hoje. Em quarto lugar com 38 pontos, vai buscar o resultado já que ainda tem o sonho de conquistar o título nacional este ano, mesmo com grande diferença com o líder. Por fim, Daniel Alves foi expulso e não pode jogar.

Escalação do Espanyol x Barcelona

Escalação do Espanyol: Diego López; Pedrosa, Cabrera, Sergi Gómez, Gil; Melendo, Morlanes, Darder, Puado; Vilhena, Dimata

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Piqué, Alba, Dest; Busquets, De Jong, Gonzalez; Traoré, Depay, Torres

Veja como foi o último jogo do Espanyol x Barcelona.

